ГОРНЯК22 13.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаулец отправился на рыбалку и поймал кость мамонта

Горняк22
14 часов Ago

Житель Барнаула на берегу Оби вместо рыбы поймал кость мамонта, умершего десятки тысяч лет назад, сообщает «Алтайская правда».

Мой друг Мамонт. Юрий Иванов

Ученые из Института биологии и биотехнологии АлтГУ пришли к выводу, что рыбак обнаружил фрагмент лопатки мамонта.

«Некоторые люди считают, что мамонты не жили в нашем регионе, но это ошибочное мнение. Их останки находят в Солонешенском, Троицком и Чарышском районах, а помимо этого, и в Барнауле возле Оби», — рассказала магистрант Светлана Агафонова.

По ее словам, чаще всего такие находки бывают возле водоемов и рек, потому что животные как раз там и обитали.

Агафонова совместно с учеными вуза занимается изучением палеонтологии. В ее коллекции более тысячи экземпляров костей древних животных.

Биолог подчеркнула, что важно не только найти экспонат, но и правильно его очистить, иначе со временем он может рассыпаться.

Так, после обнаружения кости ее необходимо завернуть в целлофан, чтобы не дать ей высохнуть. Потом очистить и законсервировать — для этого используют обычный прозрачный клей.

«А дальше начинается самое интересное — идентификация. Нужно определить, что это за фрагмент и кому он принадлежал. Я делаю это с помощью научной литературы, фотографий из музеев и научных статьей», — пояснила Агафонова.

Найденный рыбаком фрагмент лопатки мамонта будет храниться в лаборатории Музея природы АлтГУ.

Ранее историк Артур Кунгуров рассказал altapress.ru, как древние люди жили на барнаульских берегах и «отбирали зерно у сусликов».

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле рядом с живописным озером за 1,9 млн рублей продается симпатичный «дом-палатка»

Алтапресс: В Барнауле рядом с живописным озером за 1,9 млн рублей продается симпатичный «дом-палатка»

Горняк22
14 часов Ago
Недвижимость построена в садоводческом товариществе «Озерное» в районе Казенной Заимки. Конструкция дома отличается высокой двускатной крышей от фундамента до конька. Таким образом кровля заменяет...
Алтапресс: Полиция записала обращение к водителям после гибели ребенка на переходе в Барнауле

Алтапресс: Полиция записала обращение к водителям после гибели ребенка на переходе в Барнауле

Горняк22
14 часов Ago
В Барнауле проведут прямую линию с жителями после гибели девочки на пешеходном переходе под колесами маршрутки, сообщает мэрия города. ДТП на пересечении Северного...
Алтапресс: Барнаульские ТЦ вновь проверили на соблюдение антиковидных мер и выявили улучшения

Алтапресс: Барнаульские ТЦ вновь проверили на соблюдение антиковидных мер и выявили улучшения

Горняк22
14 часов Ago
В Барнауле продолжают проверять торговые центры на соблюдение противоэпидемических мер в условиях распространения ковида, сообщает мэрия города. В Барнауле проверили ТЦ на соблюдение...
Алтапресс: «Будем продолжать». Алтайский бизнес, страдающий в борьбе с ковидом, получит поддержку с 15 ноября

Алтапресс: «Будем продолжать». Алтайский бизнес, страдающий в борьбе с ковидом, получит поддержку с 15 ноября

Горняк22
14 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание, на котором рассмотрели вопросы поддержки предпринимательства для обеспечения устойчивости экономики, сообщает региональное правительство. Виктор...
Алтапресс: В Барнауле за 6 млн рублей продается коттедж, который может подойти для съемок фильма ужасов

Алтапресс: В Барнауле за 6 млн рублей продается коттедж, который может подойти для съемок фильма ужасов

Горняк22
2 дня Ago
Добротный деревянный дом находится в поселке Новомихайловка на ул. Жемчужная, 6. Внешне коттедж, выставленный на продажу на сайта «Авито», напоминает дом, в котором, как правило,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: