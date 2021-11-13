Алтапресс: Барнаулец отправился на рыбалку и поймал кость мамонта

Житель Барнаула на берегу Оби вместо рыбы поймал кость мамонта, умершего десятки тысяч лет назад, сообщает «Алтайская правда».

Мой друг Мамонт. Юрий Иванов

Ученые из Института биологии и биотехнологии АлтГУ пришли к выводу, что рыбак обнаружил фрагмент лопатки мамонта.

«Некоторые люди считают, что мамонты не жили в нашем регионе, но это ошибочное мнение. Их останки находят в Солонешенском, Троицком и Чарышском районах, а помимо этого, и в Барнауле возле Оби», — рассказала магистрант Светлана Агафонова.

По ее словам, чаще всего такие находки бывают возле водоемов и рек, потому что животные как раз там и обитали.

Агафонова совместно с учеными вуза занимается изучением палеонтологии. В ее коллекции более тысячи экземпляров костей древних животных.

Биолог подчеркнула, что важно не только найти экспонат, но и правильно его очистить, иначе со временем он может рассыпаться.

Так, после обнаружения кости ее необходимо завернуть в целлофан, чтобы не дать ей высохнуть. Потом очистить и законсервировать — для этого используют обычный прозрачный клей.

«А дальше начинается самое интересное — идентификация. Нужно определить, что это за фрагмент и кому он принадлежал. Я делаю это с помощью научной литературы, фотографий из музеев и научных статьей», — пояснила Агафонова.

Найденный рыбаком фрагмент лопатки мамонта будет храниться в лаборатории Музея природы АлтГУ.

Ранее историк Артур Кунгуров рассказал altapress.ru, как древние люди жили на барнаульских берегах и «отбирали зерно у сусликов».

Алтапресс