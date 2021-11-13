Алтапресс: В Барнауле рядом с живописным озером за 1,9 млн рублей продается симпатичный «дом-палатка»

Недвижимость построена в садоводческом товариществе «Озерное» в районе Казенной Заимки. Конструкция дома отличается высокой двускатной крышей от фундамента до конька. Таким образом кровля заменяет стены строения. Площадь объекта составляет 100 кв. м, размер участка — 4,4 сотки.

В Барнауле за 1,9 млн рублей продается "дом-палатка. "Циан".

Дом построен из дерева. В него уже проведено электричество, в ближайшее время будет подведен газ. В здании можно находиться не только в летнее время. Оно подойдет для постоянного проживания.

Территория огорожена забором. На ней разместились баня из бруса и сарай для садовых инструментов. На участке посажены малина, смородина, вишня, жимолость, яблоки груши и т. д. Одна из особенностей недвижимости — дом находится неподалеку от живописного озера.

Отметим, что конструкция домов в виде буквы «А» встречается по всему миру. В нашей стране они появились еще во времена СССР и строились преимущественно на дачных участках. Высокие треугольные домики получили название «дом-палатка», «дом-шалаш»

Родоначальником такого вида конструкций в виде шалашей считается американский архитектор Эндрю Геллер. В основе его идеи легли треугольные соломенные хижины португальских рыбаков. Им-то и следует отдать пальму первенства.

Первым из-под «пера» архитектора вышел симпатичный дом на берегу Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Идею заметили, вскоре фотографии необычной избушки облетели весь мир. После этого проект получил широкую популярность.

Алтапресс