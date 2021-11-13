Алтапресс: Барнаульские ТЦ вновь проверили на соблюдение антиковидных мер и выявили улучшения

В Барнауле продолжают проверять торговые центры на соблюдение противоэпидемических мер в условиях распространения ковида, сообщает мэрия города.

В Барнауле проверили ТЦ на соблюдение антиковидных мер. barnaul.org.

Накануне в ТЦ «Простор» прошел межведомственный рейд с участием представителей Роспотребнадзора, полиции, администраций района и города.

«В условиях сложной эпидобстановки рейды проходят ежедневно. Специалисты инспектируют предприятия торговли, общепита, сферы услуг. Проверяется соблюдение всех требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса», — отметили в мэрии.

Главный специалист отдела защиты прав потребителей алтайского Роспотребнадзора Елена Толстенко пояснила, что в ТЦ проверяют ношение масок, соблюдение соцдистанции, наличие приборов для обеззараживания воздуха и средств для обработки рук и поверхностей.

Кроме того, проверяют действия работодателей по выявлению заболевших сотрудников, например, журналы термометрии.

Толстенко подчеркнула, что участники рейдов заметили в торговых центрах определенные улучшения — там начали более ответственно относиться к соблюдению требований.

Например, в «Просторе» сделали лишь несколько замечаний в отделах, попросив работников обновить разметку на полу и пополнить запас масок и антисептиков.

Полицейские проверяют, как барнаульцы соблюдают масочный режим в ТЦ. Встречают тех, кто пренебрегает масками, и тех, кто относится к защите формально — надевают маски так, что органы дыхания остаются незащищенными. Кстати, за маску с торчащим носом тоже могут составить протокол.

«Проверили в „Просторе“ и пропускной режим. Сотрудники ТЦ стоят на входе и сверяют QR-коды барнаульцев о вакцинации с документами, при отсутствии документов не пускают граждан в торговые помещения», — отметили в мэрии.

Напомним, с понедельника, 15 ноября, QR-коды потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортобъекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории, а также на объекты общепита.

Более того, барнаульцы без QR-кода не смогут даже покататься на лыжах или коньках.

Ранее владельцы барнаульских ТЦ попросили губернатора Алтайского края отменить QR-коды, потому что бизнес находится на грани закрытия.

За невыполнение противоэпидемических мероприятий предусмотрен штраф. На граждан — 15−40 тыс. рублей, должностным лицам — 50−150 тысяч, юрлицам — 200−500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Алтапресс