Алтапресс: «Будем продолжать». Алтайский бизнес, страдающий в борьбе с ковидом, получит поддержку с 15 ноября

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание, на котором рассмотрели вопросы поддержки предпринимательства для обеспечения устойчивости экономики, сообщает региональное правительство.

Виктор Томенко провел заседание по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

В правительстве отметили, что малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации оказались в непростой ситуации в связи с установлением нерабочих дней и введением QR-кодов.

«Эпидемиологическая обстановка напряженная. В связи с этим мы были вынуждены принять ограничительные меры и будем продолжать их реализовывать. Поэтому те отрасли, которые от этого страдают, должны получить от нас поддержку», — подчеркнул Виктор Томенко.

Глава краевого управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев отметил, что наблюдается значительное снижение трафика посетителей торговых центров.

«Продовольственные отделы функционируют в полном объеме, но снижение трафика также фиксируется», — уточнил он.

Виктор Томенко провел заседание по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Руководитель краевой ФНС Юрий Куриленко напомнил, что правительством РФ приняло решение о выплате субсидий предприятиям, которые работают в пострадавших отраслях, при этом добавилась дополнительная категория — социально ответственные коммерческие организации.

«На сегодня у нас поступило 3142 заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выплату субсидий по нерабочим дням. Выплаты начнутся с 15 ноября», — подчеркнул главный налоговик.

Кстати, в 2020 году за поддержкой обратились 15 тыс. предпринимателей, которым выплатили около 1,2 млрд рублей.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников доложил, что регион дополнительно получил 10,1 млрд рублей финансовой помощи из федерального бюджета в 2021 году.

По итогам заседания скорректировали план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости края в условиях ухудшения ковидной ситуации на 2021−2022 годы.

Виктор Томенко провел заседание по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

«План предусматривает предоставление малому и среднему предпринимательству освобождения от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество. Также предусмотрено предоставление Алтайским фондом финансирования предпринимательства льготных кредитов на пополнение оборотных средств и обеспечение доступности кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности в условиях нерабочих дней и проведением мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов», — сообщили в правительстве.

Накануне владельцы барнаульских ТЦ попросили губернатора отменить QR-коды, потому что бизнес находится на грани закрытия.

Ранее на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявили, что российский бизнес в нерабочие дни будет терять 4 млрд рублей в сутки, поэтому предложили две меры поддержки.

Алтапресс