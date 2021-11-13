ГОРНЯК22 13.11.2021
Барнаул

Алтапресс: «Будем продолжать». Алтайский бизнес, страдающий в борьбе с ковидом, получит поддержку с 15 ноября

Горняк22
14 часов Ago

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание, на котором рассмотрели вопросы поддержки предпринимательства для обеспечения устойчивости экономики, сообщает региональное правительство.

Виктор Томенко провел заседание по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

В правительстве отметили, что малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации оказались в непростой ситуации в связи с установлением нерабочих дней и введением QR-кодов.

«Эпидемиологическая обстановка напряженная. В связи с этим мы были вынуждены принять ограничительные меры и будем продолжать их реализовывать. Поэтому те отрасли, которые от этого страдают, должны получить от нас поддержку», — подчеркнул Виктор Томенко.

Глава краевого управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев отметил, что наблюдается значительное снижение трафика посетителей торговых центров.

«Продовольственные отделы функционируют в полном объеме, но снижение трафика также фиксируется», — уточнил он.

Виктор Томенко провел заседание по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края.1 Виктор Томенко провел заседание по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Руководитель краевой ФНС Юрий Куриленко напомнил, что правительством РФ приняло решение о выплате субсидий предприятиям, которые работают в пострадавших отраслях, при этом добавилась дополнительная категория — социально ответственные коммерческие организации.

«На сегодня у нас поступило 3142 заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выплату субсидий по нерабочим дням. Выплаты начнутся с 15 ноября», — подчеркнул главный налоговик.

Кстати, в 2020 году за поддержкой обратились 15 тыс. предпринимателей, которым выплатили около 1,2 млрд рублей.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников доложил, что регион дополнительно получил 10,1 млрд рублей финансовой помощи из федерального бюджета в 2021 году.

По итогам заседания скорректировали план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости края в условиях ухудшения ковидной ситуации на 2021−2022 годы.

Виктор Томенко провел заседание по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края.2 Виктор Томенко провел заседание по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

«План предусматривает предоставление малому и среднему предпринимательству освобождения от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество. Также предусмотрено предоставление Алтайским фондом финансирования предпринимательства льготных кредитов на пополнение оборотных средств и обеспечение доступности кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности в условиях нерабочих дней и проведением мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов», — сообщили в правительстве.

Накануне владельцы барнаульских ТЦ попросили губернатора отменить QR-коды, потому что бизнес находится на грани закрытия.

Ранее на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявили, что российский бизнес в нерабочие дни будет терять 4 млрд рублей в сутки, поэтому предложили две меры поддержки.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле рядом с живописным озером за 1,9 млн рублей продается симпатичный «дом-палатка»

Алтапресс: В Барнауле рядом с живописным озером за 1,9 млн рублей продается симпатичный «дом-палатка»

Горняк22
14 часов Ago
Недвижимость построена в садоводческом товариществе «Озерное» в районе Казенной Заимки. Конструкция дома отличается высокой двускатной крышей от фундамента до конька. Таким образом кровля заменяет...
Алтапресс: Полиция записала обращение к водителям после гибели ребенка на переходе в Барнауле

Алтапресс: Полиция записала обращение к водителям после гибели ребенка на переходе в Барнауле

Горняк22
14 часов Ago
В Барнауле проведут прямую линию с жителями после гибели девочки на пешеходном переходе под колесами маршрутки, сообщает мэрия города. ДТП на пересечении Северного...
Алтапресс: Барнаульские ТЦ вновь проверили на соблюдение антиковидных мер и выявили улучшения

Алтапресс: Барнаульские ТЦ вновь проверили на соблюдение антиковидных мер и выявили улучшения

Горняк22
14 часов Ago
В Барнауле продолжают проверять торговые центры на соблюдение противоэпидемических мер в условиях распространения ковида, сообщает мэрия города. В Барнауле проверили ТЦ на соблюдение...
Алтапресс: В Барнауле за 6 млн рублей продается коттедж, который может подойти для съемок фильма ужасов

Алтапресс: В Барнауле за 6 млн рублей продается коттедж, который может подойти для съемок фильма ужасов

Горняк22
2 дня Ago
Добротный деревянный дом находится в поселке Новомихайловка на ул. Жемчужная, 6. Внешне коттедж, выставленный на продажу на сайта «Авито», напоминает дом, в котором, как правило,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: