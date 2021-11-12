Алтапресс: В Барнауле за 6 млн рублей продается коттедж, который может подойти для съемок фильма ужасов

Добротный деревянный дом находится в поселке Новомихайловка на ул. Жемчужная, 6. Внешне коттедж, выставленный на продажу на сайта «Авито», напоминает дом, в котором, как правило, разворачиваются истории в жанре хоррор или ужасы.

В Барнауле на ул. Жемчужная, 6 продается дом за 6 млн рублей. "Авито".

Степень строительной готовности объекта — 90%. Дом был возведен из кедрового бруса. Его общая площадь — 137 кв. м. Площадь участка под ним — 6 соток.

В бревенчатом коттедже два этажа, один из них — мансардный. Он практически готов под чистовую отделку.

В доме четыре комнаты, гардеробная, кухня, холл и два санузла. В него проведены все необходимые коммуникации — свет, газ, вода. Пол и крыша утеплены минватой и изоспаном. В коттедже установлены кашированные окна.

«Дом построен из экологически чистого материала, с возможностью не обшивать внутри и наслаждаться запахом кедра», — говорится в объявлении.

Дом из фильма «Оно». ССО.

Во внешнем фасаде здания просматриваются черты, напоминающие типичные дома, которые так любят ставить в кадр режиссеры фильмов для ценителей кино не для слабонервных.

Например, данный коттедж чем-то неуловимо напоминает дом из фильма по мотивам книги Стивена Кинга «Оно».

Алтапресс