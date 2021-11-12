Алтапресс: «Лишать город бассейна никто не собирался»: предприниматель Михаил Дроздов рассказал о покупке спорткомплекса «Обь»

На этой неделе стало известно, что крайсовпроф продал свою долю акций спорткомплекса «Обь». Ряд СМИ назвал новым совладельцем объекта Михаила Дроздова, который три года назад выкупил у организации Дворец зрелищ и спорта. Altapress.ru предприниматель рассказал, как все было на самом деле.

Спорткомплекс "Обь" в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Михаил Дроздов,

барнаульский предприниматель , собственник ДС «Титов-Арена»:

В последнее время было много различных публикаций относительно продажи спорткомплекса «Обь», в которых меня называли его покупателем, что на самом деле не соответствует действительности. Ко мне обратился крайсовпроф с предложением о выкупе части акций «Оби». С главой профсоюзов Иваном Пановым мы хорошо знакомы еще со времен приобретения Дворца Спорта. Честно сказать, думал я над предложением недолго. У меня есть не так много знакомых, кто реально заинтересован в развитии физкультуры и спорта в нашем городе, и один из них — Евгений Ракшин. Его компания уже не первый год спонсор нашей хоккейной команды «Динамо-Алтай». Знаю, что они помогают волейбольному клубу «Университет», активно прививают любовь к здоровому образу жизни на Трассе здоровья. Приобретаемый пакет акций не позволял принимать какие-то судьбоносные решения, но Евгений согласился и стал собственником 49% акций комплекса.

Михаил Дроздов Анна Зайкова

По словам Михаила Дроздова, обсуждается несколько вариантов дальнейшего функционирования «Оби».

Михаил Дроздов,

барнаульский предприниматель , собственник ДС «Титов-Арена»:

Насколько мне известно, лишать город бассейна никто не собирался. Обсуждали идею модернизировать существующий спорткомплекс или построить аналогичный бассейн в центральной части города в другом месте. Детали и точную информацию вам смогут рассказать акционеры спорткомплекса «Обь».

В чем особенность спорткомплекса

Спортивный комплекс «Обь» начал строиться в 70-х годах прошлого века. Первая очередь (детский и подростковый бассейны) была сдана в 1982 году. Уже в 1984 году был введен в эксплуатацию большой бассейн (50×25 м).

Уникальность его заключалась в том, что при строительстве впервые в нашей стране был применен метод изготовления ванны из стекла и цемента. В 1985 году ввели в эксплуатацию весь объект — вместе со спортивными залами.

Спорткомплекс «Обь» в Барнауле. Дмитрий Лямзин

На сегодняшний день спорткомплекс «Обь» является одним из крупнейших в Западной Сибири. На его базе проводятся чемпионаты СФО и Дальнего Востока, первенства России по плаванию, фехтованию, классической борьбе, художественной гимнастике.

Персонал спорткомплекса, по данным на 1 января 2021 года, составляет 114 человек.

Алтапресс