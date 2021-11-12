Алтапресс: До гроба или на ночь? Как барнаульские ловеласы и ловеласки ищут любовь в соцсетях, не теряя чести

Барнаульцы в соцсетях чатятся, работают и ищут большую, светлую любовь. Altapress.ru выбрал в городских пабликах самые забавные, абсурдные и пикантные объявления о знакомствах. А еще мы понаблюдали, как комментаторы осуждают чужие порывы страсти.

День святого Валентина, любовь, романтика. СС0

«Бабки» и «орфографический инсульт»

Первое сообщество в «ВКонтакте», в которое мы заглянули, — «Влюбленный Барнаул». Во главе списка предпочтений многие его подписчики — а всего их 55,9 тыс. — ставят доброту, верность отзывчивость и бескорыстность партнера.

Вот что они пишут. (далее орфография и пунктуация любвеобильных авторов будут сохранены в первозданном виде).

Один из анонимов завел философские рассуждения на эту тему: «Есть тут девушки? Здраво мыслемые и не ветренные? Пишу третий раз, а так и не попалась здравая девушка… Одни поведушки на бабки… которым лижбы развлекухи и куражи. я бы рад найти достойную девушку на жизнь, а не на ночь… с такими девушками счастья не будет и не чего крепкого не построишь…»

Любовь. Желание. Pixabay.com

К выбору спутницы вразумленный бойфренд подходит тщательно. Подытожил: «Выберу по комментариям или по лайкам. Возраст 20+ и выше, но не младше. Извените за ошибки в спешке писал».

Дамский коллектив в комментариях солидарно противостоял «несправедливому мужскому взгляду». Олеся негодует: «Гдеж вы таких находите, которые на бабка ведутся, вам куклы размолеванные нужны, они и любят потому то, на свое мулевание немалые деньги тратят, а на нормальных, обычных девушек вы не смотрите, а темболее если девушка с ребенком, это типа дно для вас».

Юлия тоже не согласилась с мнением «порядочного ловеласа»: «Нравятся мне запросы… не падкие на бабки))) а почему мужики падкие на красивых, ухоженных и со вкусом одетых девушек?))) а ведь это всем стоит денег!»

Секс, женщина. СС0

Данил, лет 30−35, вовсе пожаловался на плохое самочувствие от прочитанного: «Орфографический инсульт! Кровь из глаз! Готов бесплатно тебе подарить учебники русского языка и литературы за 1−4 класс».

Внезапно объявился и якобы виновник дискуссии — автор поста с восточным именем. Он попросил прощения: «Извените за предоставленные не удобства. Мою стр взломали, у меня есть жена и ребенок других мне не нужно. Извените еще раз кому писали с этой стронице».

Подписчица Ольга приняла раскаяние: «Пусть будет так». Алена, наоборот, язвительно ответила: «Спалился перед женой, теперь выкручивается».

Площадка для брани

Любовь СС0

«Влюбленный Барнаул» включает в себя не только группу, но и беседу из 338 участников. Любовь, нежность и заботу они друг к другу не проявляют — лишь ссорятся и высказывают недовольства. По поводу облика, ценностей и интересов. Найти сообщение без нецензурной брани в конференции нелегко. Разобрать смысл и логику перепалок тоже трудно.

Наш корреспондент обратил внимание на несколько понятных предложений без мата. Принадлежат они 21-летнему барнаульцу с «божественным» именем Богдан: «Глупо судить человека за то, что он попросту говорит факты. И вешать ярлыки <…> У каждого свой вкус».

Многолетние устои

Следующее сообщество, в которое забрел наш корреспондент, называется просто и понятно — «Знакомства в Барнауле». Юных и вдохновленных возможными чувствами здесь «с порога» встречает строгая пометка 16+.

Любовь. Отношения. Анна Зайкова

Как и любая порядочная группа, эта не обходится без свода правил (кстати, не меняли их с 2016 года).

Процитируем несколько из них: «Запрещены: оскорбления, грубые шутки (троллинг, издевки); публикация постов „м+ж“, ищущих третьего; комментарии с политическими и межрасовыми взглядами; информация непристойного содержания».

Еще одна удивительная деталь — в «Знакомствах в Барнауле» нельзя выкладывать фото людей с необычной внешностью и нетипичными сексуальными предпочтениями.

Секс, женщина. СС0

Аватар паблика выполнен в лучших традициях 2010-х. На вытянутой фотографии изображена ярко накрашенная девушка с прической «гофре», и туда-сюда снуют буквы — большие да маленькие. В разных углах написано: «Присоединяйся! <…> Найдите близкого для себя человека, который изменит вашу судьбу».

«Закон» не писан

Прежде чем перейти к заветным объявлениям, рассказываем, какие графы «соискатели» должны заполнять в анкетах:

Возраст;

Район проживания ( а вдруг нагрянет любовь с первого взгляда , и придется «выезжать к ней с мигалками». — Прим. ред.);

а вдруг нагрянет любовь с первого взгляда и придется «выезжать к ней с мигалками». — Прим. ред.); Рост;

Вес;

Хобби , увлечения.

Отмечается, что самая неотъемлемая часть портфолио — фото. Но, как говорится, фотографии — вещь личная и даже немного интимная. Наверное, поэтому почти все объявления — без них. Просто текстовые. Такие же «одинокие», как их составители.

Сердце. unsplash.com

И вообще, Устав в популярной группе с аудиторией 11 тыс. подписчиков мало кто соблюдает. Есть у нас тому подтверждения и примеры.

Сам себе Купидон

Молодой человек — его зовут Андрей — явно приезжий. Что примечательно, на ПМЖ в краевую столицу не стремится, барнаульской пропиской тоже не интересуется. А вот от красотки «в самом соку» не отказался бы.

Без застенчивости заявляет: «Приехал на пару дней. Мне 33, спортивного телосложения. Хочу познакомиться с девушкой для веселого времяпровождения». О каком именно времяпровождении идет речь, донжуан не уточняет.

Мужчина СС0

Реакция на его нескромную запись всего одна. Постоянный комментатор группы Алина острит: «Вы причинили страдания мое сердце и теперь повинны оказать мне медицинскую помощь».

Конь не катит

«Всем привет. Мне 31. Активная, позитивная, с чувством юмора. Принц отзовись, а то чего-то вперед только кони прибегали».

Это не менее интригующее сообщение оставила молодая особа с рубенсовскими формами. Ее внешность — этакая кровь с молоком: белая, как фарфор, кожа, большие каре-зеленые глаза, густые волосы. А еще в кадр попало выдающееся декольте.

День святого Валентина, любовь, романтика. СС0

Потенциальные кавалеры под постом активизировались.

Предприимчивый Сергей с тигром на фото оставил здесь сразу два комментария. Он осыпал девушку комплиментами и эмодзи «божья коровка»: «Здравствуйте (эмодзи) милая леди (эмодзи) Я хочу с Вам познакомиться, пообщаться, поближе, красавица (эмодзи) моя, любимая моя, нежная моя, хорошая моя, я хочу длительное время провождения, постоянных встреч, любви, (эмодзи) ласки, нежности, поцелуев твоих, хочу носить на ручках, ласковая, девочка (эмодзи)».

Не обошелся ухажер и без настоятельной просьбы: «Только не за деньги».

Пара. Поцелуй. Весна ССО

К тому же, через 5 дней после первого отклика он добавил и второй: «Здравствуйте милая леди Я хочу с вами познакомиться пообщаться если Вы не против общения любви (эмодзи) ласки нежности поцелуев объятий дружбы общения мужчина (эмодзи)».

Сколько экспрессии, переданной смайликами, и ни одной запятой!

И, да, комментатор с хулиганским псевдонимом не сошелся с эмоциональным воздыхателем во вкусах и прикрепил под знакомством картинку с ржущей лошадью.

Кто ищет , тот…

Сладости. Любовь. Подарок. СС0

Судя по многочисленным комментариям под другими объявлениями, у Сергея с мадемуазелью, к которой «только кони прибегали», не сложилось. Но он не отчаялся и продолжает поиски подходящей кандидатуры.

«Здравствуйте (куда уж без эмодзи?) можно с Вам познакомиться, поближе, красавица», — вежливо предложил он очередной зазнобе. Отдадим должное: джентльменские навыки мужчины улучшились. Он стал заменять божьих коровок смайлами-королевами.

А вот и сама запись: «Познакомлюсь с молодым человеком: порядочным, ответственным, целеустремленным. Лайки не отслеживаю, пишите в лс».

Женщина. СС0

Профиль таинственной незнакомки с взглядом, устремленным вдаль, закрыт. И это разгневало некоего Романа. Он возмутился: «Очередная ********** (девушка, которая развлекает людей по видео. — Прим. ред.)».

Глухой телефон

На странице бросилось короткое пожелание «Всем бобра». А рядом с ним обнаружилось длинное письмо, во многом соответствующее «уставным требованиям» сообщества.

«Всем хорошего настроения.

Парень, 27 лет. Пишу сразу побольше информации, чтобы избежать лишних вопросов и откликнуться те, кому будет нужно. В поисках отношений, дружбы и общения. Ваш возраст от 18+ и умение поддержать диалог, быть заинтересованным в этом. Больше критериев нет. Расскажу о себе: напишу с фейка, но при обоюдном желании скину фото, мне не важна внешность вообще, но многие обращают внимание.

Мужчина, мышцы. CC0

Рост — 180

Вес — 90

Не курю, выпиваю редко, по клубам не хожу, машины нет. Живу один, закончил Политех на менеджера, в данный момент не работаю по причине здоровья, но это временно».

Дальше представитель сильного пола перечисляет наилучшие черты своего характера и музыкальные вкусы. Все бы ничего, но комментарии под обстоятельным посланием закрыты, сохранена анонимность. Возникает вопрос: «Дорогой, а как с вами связаться?» Оказывается, довольно просто — нужно поставить «лайк» под постом. До нашего прихода это уже сделали двое: Виктория и… житель райцентра Завьялово Артем.

Поиски «пропавшего»

Остановка. ССО.

В еще одном сообществе — «Барнаул Ищу Тебя» — публикуют объявления о поисках уже понравившегося человека.

К примеру «Ищу девушку!!! 25.10 примерно в 11:40 стояла на остановке театр кукол и села на 125. Я помахал тебе из автобуса, ты улыбнулась, а потом нахмурив брови ни разу больше не взглянула… Темно синяя куртка с оранжевым „закатом“. Короткая стрижка, серьга в левом ухе <…> Не успел сфотать. Напиши пожалуйста!!! Очень понравилась!!! Может кто знает ее».

Под подобными записями часто нет комментариев с гневом или поддержкой. Зато прямо под ними оставляют свои записки-анкеты другие страждущие. «Встречусь с девушкой 18−20 лет для <…> С меня прогулки на машине, вкусняшки, выпивка. С тебя — чистоплотная аккуратная худенькая симпотичная голубоглазая блондинка, если ты такая то пиши в личные сообщения я не жадный. Желательно ул. Балтийская».

Просто и доступно

Объятия. Пара СС0

В шапке страницы «Влюбленный Барнаул» размещена небольшая рекомендация по знакомствам. Выглядит она так:

«У нас вы можете опубликовать свою анкету для поиска второй половинки.

Кого-то потерял или хочешь , чтобы тебя всегда могли найти? Публикация поиска человека!

чтобы тебя всегда могли найти? Публикация поиска человека! Также можно присылать свои фото.

Анонимность гарантирована на 100%. Если вы хотите написать не анонимно , то пишите в посте „Не анонимно“ ( логично? — Прим. ред.)

Аноним. СС0

Если ваш пост долго не публикуют , и вы уверены , что он соответствует формату группы , то можете написать администратору сообщества».

Есть что обсудить

В амурной группе 33 комментария набрало сообщение от дамы без имени, фамилии и каких-либо опознавательных признаков. «Ищу парня Который будет Любить, уважать, не изменять, найтись пожалуйста. Возраст с 17−22», — с надеждой пишет она.

Комментатор Вова иронично опустил сударыню с небес на землю: «А кто собственно пишет?) 16-летняя „девочка“, смотрящая сериальчики под пельмешки, чебуреки, курочку и т.д. и верящая в сказки Диснея?)»

Пельмени, которые удивляют. Анна Зайкова

Под этим громким заявлением развернулись нешуточные баталии.

Владлена: — Мне конечно не 16… Но все же я кушаю что попало под сериалы и верю в сказки Диснея. Разве это плохо?

Роман: — Вообще не удивлен.

Владлена: — Ну что поделать.

Роман: — Ничего не надо делать.

Фея. Сказка. CC0

Некоторые сообщения удалены. Вот отрывок без контекста.

Роман — Марии: — Иди в (спортзал. — Прим. ред.) жир****ина <…> Точно с головой беда.

Мария: — Удали комменты не позорься. Вот ты реальный ***** (название рогатого животного в оскорбительном значении. — Прим. ред.)

Только бодипозитив — и никакой китайской лапши

Вернемся к «Влюбленному Барнаулу». Здесь мы долистали до «крика души», опубликованного в 2018 году. Мужчина откровенно делится своими увлечениями. Прочитав такую подробную и честную исповедь, даже наш черствый корреспондент пустил скупую слезу.

Мужчина. Модель. pixabay.com.

Вот это послание:

«всем привет))

Ищу девушку, желательно с ребенком, внешность не важна главное душа, люблю полненьких! О себе: имею 17 биткоинов на счету, любого лоха в 5 сек разведу и даже в ненастный дождливый день я не ем доширак я не какой то олень!

Поэт, пишу стихи! принимаю участие в хорах и ансаблях барнаульской фелармонии! в душе ранимый. Коллекционирую плюшевых кошечек! Принял священный обед не брить подмышки 5 лет! в целом обычный парень!»

Лапша. СС0

Безжалостные комментаторы искреннего и искрометного поста разделились на два лагеря.

«Парень жжот», — посмеялся Егор. «Парень с юмором», — подхватила позитивный настрой Александра.

Ниже в обсуждении повеяло раздражением и неприязнью.

«Он не доширак ест, а ****** (жаргонное слово в значении „мусор“. — Прим. ред.) что на уценки лежит… И к стати только лохов уложить можешь на норм то силенок нет!», — раскритиковал Сергей, будто в сердцах говоря: «Ну и мОлодЕжь пошла».

Лекарства, таблетки. CC0

«Сколько ценителей плоского юмора собралось», — поддержала негодование Василина.

И все же интересно, встретил ли приверженец небритых подмышек вторую половину? Или актриса Фаина Раневская была права — «половинка есть только у мозга, таблеток и еще кое-чего»?

Алтапресс