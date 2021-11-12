ГОРНЯК22 13.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Не «зарезан», а отправлен на доработку. В АлтГУ прокомментировали градсовет, на котором забраковали новый корпус вуза

Горняк22
20 часов Ago

Проект учебно-лабораторного корпуса Алтайского госуниверситета на минувшем градостроительном совете отправили на доработку. Членов рекомендательного органа смутили габариты будущего здания и его несоответствие градостроительным нормам. Создателям проекта рекомендовали изменить этажность объекта, а также решить вопросы со строительным объем, компенсационным озеленением и организацией транспортной развязки. О том, какие шаги намерен предпринять вуз — в материале altapress.ru.

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Проектная компания "АрхИ-Групп".

Как отметил проректор по цифровой трансформации и медиакоммуникациям АлтГУ Максим Герасимюк, руководство вуза благодарно экспертам градсовета за оценку проекта.

Он добавил, что после того, как будет получен протокол заседания, все отраженные в нем замечания обсудят с разработчиками проекта, чтобы выработать пути их решения.

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.1 Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Проектная компания «АрхИ-Групп».

«Градостроительный совет довольно часто отправляет на доработку большие проекты подобного рода, особенно если их планируют возвести в центре Барнаула. Как правило, основные замечания касаются не концепции в целом, а вопросов этажности будущего объекта, озеленения, дорожных развязок и т. д. Иными словами, они отражают сопутствующие процессы», — рассказал проректор.

Он подчеркнул, что проект корпуса не «зарезали», а отправили на доработку. Тем не менее, данная формулировка совсем не означает, что после его утверждения в центре города тут же начнется стройка.

Максим Герасимюк.2 Максим Герасимюк. Анна Зайкова.

«Начиная с момента одобрения проекта до начала возведения самого здания может пройти не один год. Напомню, он должен пройти сложную процедуру согласования на разных уровнях. В частности, пройти госэкспертизу, попасть в федеральную программу, чтобы получить финансирование и т.д.», — отметил Герасимюк.

Одним из важнейших этапов проректор назвал согласование с краевыми властями и общественными организациями.

К слову, власти региона еще в январе этого года высказали свою позицию по поводу строительства нового корпуса. Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев рассказал СМИ: «Правительство поддерживает социальные и экономические проекты, направленные на развитие региона, к которым относится и строительство новых корпусов университетов».

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.3 Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Проектная компания «АрхИ-Групп».

В вузе же напомнили: проект изначально прошел оценку профессионального сообщества, победив весной этого года в конкурсе концепций для нового здания АлтГУ. В жюри входили ведущие архитекторы города. Именно они выбрали эскизы мастерской «Классика» Александра Деринга, взятые за основу при создании проекта, который презентовали на градсовете 10 ноября.

«Такой многоступенчатый отбор показывает, что в данной истории университет занимает вдумчивую и взвешенную позицию, которая заключается в согласовании проекта с представителями профессионального сообщества и общественности. Такую позицию мы будем занимать и в дальнейшем», — резюмировал Максим Герасимюк.

Алтапресс

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