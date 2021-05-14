Алтапресс: Загар без лямок и пение птиц. Топ-5 дорогих дач у Барнаула, где хорошо отдыхать от городской суеты и смога

Отдохнуть можно и в санатории. Однако, вряд ли самая лучшая здравница сравниться с уютным домиком на собственном участке. Хочешь — копайся в грядках. А не хочешь — отдыхай в шезлонге, загорай или жарь шашлыки. Каждый выбирает то, что ему больше по душе. Мы же прошлись по «прилавкам» рынка барнаульской недвижимости, чтобы собрать майский рейтинг самых дорогих, но удачных и очень даже дачных вариантов на любой вкус.

Дача. Загородный дом. pixabay.com.

5 место. Дача , где поют птицы на рассвете , всего за 2,19 млн рублей

В 15-ти минутах езды от Барнаула, в Новом поселке Первомайского района продается место для прекрасного отдыха. Это маленький (48 кв. м), но очень удобный дом, где есть все необходимое для хорошего времяпрепровождения.

Дача в Новом поселке Первомайского района, которая стоит более 2 млн рублей. «Циан».

На первом этаже деревянного строения разместилась баня, на втором — комната отдыха.

В доме проведены электричество, водопровод (скважина), канализация, подключена посудомоечная машина.

Участок в 12 соток, на котором он построен, засажен газоном, дорожки уложены плиткой, есть место для двух-трех автомобилей. На территории построена беседка с мангалом и камином. Для детей оборудована игровая площадка. А для взрослых — теплица с системой полива.

«Как поют птицы на рассвете! И какой закат…», — сказано в объявлении.

4 место. Добротная усадьба за 4 млн рублей

Дача находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Лесные поляны» в Первомайском районе. Как утверждает продавец, здесь все сделано «для себя».

Усадьба за 4 млн рублей в СНТ «Лесные поляны» (Первомайский район). «Авито».

На участке построены деревянный дом, баня, беседка, теплица. Ландшафтный дизайн территории проработан с умом и фантазией. Здесь высажено много плодово-ягодных деревьев и кустарников, растут хвойные, есть большая коллекция цветов и многого другого.

Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

3 место. Дача для отдыха и полного релакса за 4,04 млн рублей

Этот загородный дом призван дарить радость от полноценного отдыха. Он был построен на шести сотках в СНТ «Агрегат», что в 15 минутах езды до центра Барнаула.

Загородный дом за 4,04 млн рублей в СНТ «Агрегат». «Этажи».

Большой дом, площадью 104 кв. м, заставлен мебелью ручной работы из массива дуба и оборудован настоящей русской печью и барбекю из «Демидовского» кирпича ручной работы XIX века. Перед добротным строением разместилась терраса.

На участке высажен газон, установлено освещение, построен бассейн с террасой из натуральной лиственницы для отдыха. На ней удобно загорать в погожий, солнечный день. Ее наверняка оценят представительницы прекрасного пола. Загар без лямок — прекрасная основа для любого образа.

Кроме того, на территории есть бревенчатая баня. Здесь разместились не только традиционные атрибуты — парилка с палками, печь и мойка, — но и душевая стойка из бамбука, на стене которой выложено большое керамическое панно, напоминающее о море и теплых странах.

«Для любителей рыбалки в садоводстве имеется пруд. Одним словом место для отдыха и релакса. Комаров практически нет», — говорится в тексте объявления о продаже элитной дачи.

2 место. Загородный дом за 4,3 млн рублей а-ля «все включено»

В садоводческом товариществе «Ракета» (в 500 м от ул. Власихинская) продается дача-коттедж-баня. Площадь строения — 70 кв. м.

Дача в садоводстве «Ракета», которую продают за 4,3 млн рублей. domofond.ru.

В возведении этого инженерного чуда были использованы ангарская сосна и кашированные окна.

Внутри установлен камин, снаружи, на участке, размером 6 соток, оборудованы парковочные места для двух автомобилей.

Все, что попало в объектив фотоаппарата автора объявления, останется будущим владельцам. Полный фотоотчет вы найдете здесь.

1 место. Дача за 5,4 млн рублей , которая зимой и летом одинаково хороша

Такой вариант может многим прийтись по вкусу. Цена кусается. За немаленькую сумму в 5,4 млн рублей будущему покупателю предлагают целый комплекс для полноценного загородного отдыха.

Дача за 5,4 млн рублей для всесезонного отдыха. «Авито».

На участке в 7 соток в микрорайоне Калиновка села Бобровка построено несколько объектов. Среди них: дом из бруса, площадью 130 кв. м, баня, беседка и гараж.

В доме есть все коммуникации, электричество работает весь год. На такой даче можно отдыхать и зимой, и летом. Участок благоустроен, рядом находятся лес и река Обь.

Здесь можно ознакомиться с деталями предложения.

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Алтапресс