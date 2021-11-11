Алтапресс: В Барнауле за 4,5 млн рублей продается теплая квартира с неповторимыми интерьерами а-ля 90-е

Четырехкомнатная квартира, выставленная на продажу на «Авито», находится в панельной многоэтажке на ул. Гущина, 165. Она начинена испанской сантехникой и отличается классическим дизайном интерьеров в стиле 90-х. Площадь недвижимости — 97 кв. м. Цена — 46,4 тыс. рублей за кв. м.

В Барнауле на ул. Гущина, 165 за 4,5 млн рублей продается четырехкомнатная квартира. "Авито".

Еще один отличительный признак квартиры — соседи по тамбуру. Как утверждает автор объявления, с ближайшими из них сложились почти родственные отношения.

В самой «четырешке» есть облагороженная лоджия, балкон, большая ванная комната и кухня с кухонным гарнитуром, вытяжкой и плитой, которые останутся новым владельцам. Остальная мебель при желании может тоже достаться покупателям.

К слову, мебель в квартире отвечает общей стилистике интерьера. Натяжные потолки, обилие ковров, тяжелого текстиля на окнах, материал и расцветка отделки из разряда «дорого-богато», а также габаритные диваны, кресла, картины, множество предметов декора и т. д. навеивают воспоминания о неоднозначных 90-х. Стиль, характерный для этого времени хоть и вышел из моды, но уже считается классикой.

«Квартира очень теплая, зимой постоянно открываем балкон. Есть кладовая», — сказано в объявлении.

Панельный дом расположился в тихом районе с готовой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, магазины, парк «Эдельвейс».

Алтапресс