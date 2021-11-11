Алтапресс: Жительницу барнаульского поселка оштрафовали за двухминутную акцию

Жительницу поселка Сибирская Долина оштрафовали за участие в несанкционированной акции 31 октября, пишет «Российская газета». Люди собрались, чтобы сделать фото с плакатами и через две минуты разошлись.

В Барнауле жители поселка Сибирская Долина не успели провести акцию протеста. vk.com/barneos22.

На протяжении долгого времени люди ждут нормальной питьевой воды и соответствующей цены на нее. Чтобы привлечь внимание к проблеме, они вышли с плакатами «Хотим чистой воды», «SOS», «Устали ждать», «Кто нам поможет?».

На месте сбора еще до начала дежурили полицейские, которые дали жителям пару минут. Они сделали фото и разошлись.

Позже стало известно, что это расценили как несанкционированный пикет. На мать троих детей составили протокол (штраф 15 тыс. рублей). Ее сына, который сделал фото, теперь должны поставить на учет в ИДН.

Между тем, люди добились внимания следователей: началась проверка сообщения о некачественной воде в поселке.

Алтапресс