ГОРНЯК22 11.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле с 15 ноября начнут проверки организаций, где должны вакцинироваться 80% работников

Горняк22
7 часов Ago

В Барнауле вскоре начнут проверки организаций из большого количества сфер, в которых привитых сотрудников должно быть не менее 80% от общего штата, сообщает мэрия города.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел очередное заседание городского антиковидного штаба, на котором обсудили промежуточные итоги борьбы с вирусом.

Как сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда из алтайского Роспотребнадзора Лариса Зубова, вскоре в городе начнутся тотальные проверки.

«С 15 ноября начнутся проверки организаций, в которых согласно постановлению главного санитарного врача от коронавируса должно быть привито не менее 80% сотрудников», — подчеркнула Зубова.

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова отметила, что сейчас в Барнауле прививаются около 4 тыс. человек в день.

При этом от плановых показателей привито лишь 64% населения города — это более 303 тыс. человек.

«Наша цель — привить 80% населения в целом, только тогда мы получим иммунную защиту. Сегодня мы находимся в красной зоне, ситуация тяжелая, ограничения, которые вводятся, необходимы, и от того, как мы их выполним, будет зависеть эпидемиологическая ситуация в ближайшем будущем», — определила приоритет Переладова.

Очередь на вакцинацию в Барнауле.1 Очередь на вакцинацию в Барнауле. vk.com/chb_brn.

Кстати, по состоянию на 29 октября вакцинировались 57% населения, а всего необходимо привить 457 тыс. жителей. Таким образом, вакцинация ожидает примерно 154 тыс. человек.

Замглавы Барнаула по соцполитике Александр Артемов доложил, что в сфере образования вакцинацию от коронавируса прошли 84% педагогов.

Франк, подводя итоги совещания, поручил продолжать вести профилактическую и информационную работу с населением.

  • На этом же заседании сообщили, что в Барнауле создадут спецгруппу полицейских для антиковидных рейдов и поиска антимасочников.
  • Также обсудили итоги рейдов, по результатам которых в городе могут временно закрыть несколько ТЦ из-за антиковидных нарушений.

Не менее 80%

Количество привитых сотрудников должно составлять не менее 80% в сферах торговли, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, оказания ряда услуг (банковских, санаторно-курортных, туристических, связи, перевозки, бытовых, спортивно-оздоровительных и не только). Также вакцинация обязательна для госслужащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и МФЦ.

Алтапресс

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