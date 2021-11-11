Алтапресс: 50 оттенков пневмонии. Главный рентгенолог Алтайского края —  о взрывных томографах и ковидных легких

Ежедневно в крае делают сотни флюорографий, которые показывают, что у пациента есть изменения в легких, а значит, возможно, это ковидная пневмония. Самый точный способ определить патологию — компьютерная томография. Кому на самом деле нужна КТ, почему ее не стоит делать детям, как выглядят и о чем говорят «матовое стекло» и «булыжная мостовая» на томограмме, рассказал и.о. заместителя главврача Диагностического центра, главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

Тысяча «фотографий»

— Во время исследования рентгеновский луч, направляемый компьютером, вращается вокруг пациента, просвечивая тело с разных сторон. Из сотен, а то и тысяч снимков складывается единая картина — томограмма. Все это происходит за считанные секунды.

Так же, как и на обычных рентген‎овских снимках, кости и структуры, в которых содержится кальций, на томограмме видны в белом цвете, мягкие ткани (например, мышцы) — в оттенках серого, а ткани, близкие по плотности к воздуху, отображаются черным цветом.

Легкие — отличный орган для томографии, в них много воздуха, поэтому отчетливее видны и участки с патологиями: они плотнее, а значит, будут отличаться по цвету. На снимках пациентов с ковидом даже непрофессиональному глазу легко угадать пораженные воспалительным процессом зоны — они серые, имеют нечеткие очертания и неравномерно распределены в легких. Этот эффект называют «матовым стеклом».

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

Две пневмонии

— В зависимости от того, сколько «матовой» зоны в легких, томограммы ранжируются от КТ-1 (наиболее легкая форма, когда поражено 25% и менее) до КТ-4, когда больше 75% органа — серые.

Иногда легочная ткань на томограммах визуализируется в виде ячеек и приобретает сходство с брусчаткой. Этот эффект называют «булыжной мостовой», он получается оттого, что утолщаются межальвеолярные перегородки. Это значит, что в альвеолах нарушаются обменные процессы, и накапливаются белки, а воздушное пространство сокращается.

«Булыжная мостовая» в сочетании с «матовыми стеклами» — это вовсе беда. В большинстве случаев так выглядит тяжелая, пиковая стадия вирусной пневмонии.

Бактериальная пневмония на снимках отличается от ковидной вирусной. Тут нет никакой матовости, мы видим большую «белую» зону в легких. Это значит, что легочная ткань именно здесь, локально, очень плотная.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

Тонкая «нарезка»

— Знаменитый хирург Николай Пирогов еще в позапрошлом веке составлял первый атлас топографической анатомии, послойно разрезая замороженные трупы. Благодаря КТ можно прижизненно «распилить» человека поперечно на тонкие слои и сделать снимки каждого слоя в отдельности.

В одной проекции мы видим человека так, как будто он лежит к нам ногами, в другой — фронтальной — как будто он стоит лицом к нам.

Шаг томографа может составлять от сантиметра до миллиметра. Чем меньше шаг, тем отчетливее томограмма. Полученную информацию можно перевести в трехмерное изображение.

Расшифровка рентгенограммы занимает больше времени, чем сама процедура сканирования. Иногда достаточно и 10 минут, чтобы оценить состояние пациента и сделать описание, а в других случаях приходится смотреть в разных проекциях, целый час «крутить» снимок, чтобы дать четкое заключение.

Попутные находки

— На томограмме, помимо легких, видны средостение с крупными сосудами, лимфоузлы, бронхиальное дерево, трахея, ребра и лопатки, жировая клетчатка грудной клетки, спинной мозг, позвоночник и прочее. Поэтому бывает, что на «ковидных» снимках мы находим и другие патологии.

Вчера, например, мы сделали около 90 исследований. У трех человек обнаружили рак легкого, еще у одного — туберкулез. В целом около 3−5% пациентов Диагностического центра получают вместе с известием о воспалительном процессе в легких новости и о другой серьезной патологии.

Она требует детальных исследований, поэтому данные о пациентах, у которых нашли признаки рака, ежедневно направляют в краевой онкологический диспансер, в соответствующее краевое медучреждение попадают данные о туберкулезе. Там томограммы еще раз более детально рассматривают.

О таких предварительных диагнозах узнают и в поликлинике по месту жительства, чтобы провести дополнительные обследования, подтвердить диагноз и как можно быстрее начать лечение. На КТ можно увидеть опухоли на очень ранних стадиях, так что ковидные исследования подспудно помогают пациентам продлить жизнь.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

«Снимок» — это…

… не диагноз

— Пациенту вовсе не обязательно знать, что и как выглядит на томограмме, в этом должен разбираться врач. Рентгенолог в описании снимка скажет о том, что, например, есть признаки бактериальной инфекции в таком-то отделе легкого.

При этом врач никогда не напишет, что пневмония ковидная: томограф не распознает возбудителя болезни. Мы говорим, что есть подозрение на ковид, только исходя из эпидемической ситуации.

Но решать, какое именно лечение требуется человеку, будет терапевт, оценив, помимо снимка, еще и клинические проявления заболевания и получив результаты ряда лабораторных исследований — например, нескольких анализов крови.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

… и не приговор

— Ковидная пневмония на компьютерной томограмме может выглядеть сколь угодно тяжелой, но прогноз на излечение пациента будет зависеть еще от многих факторов, включая тяжесть клинических проявлений (температура, кашель, одышка), выбранную тактику лечения и, собственно, от внутренних резервов организма. Статистика показывает, что и поствакцинальный иммунитет, если он есть, существенно увеличивает шансы на успех.

Известны случаи, когда в главном ковидном госпитале — барнаульской больнице № 5 — «вытаскивали» пациентов с КТ-4, когда легкие были поражены практически полностью — до 80−90% и дыхательный резерв — минимален. И это были уже пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

Флюорография , рентген и КТ

— Флюорография и рентгенография легких — это одно и то же, когда речь идет о цифровых аппаратах. Просто у нас в стране исторически сложилось, что рентген-аппарат для исследования легких называется флюорограф. Качество снимков при этом одинаковое.

И совершенно правильно, что больным с подозрением на ковид делают именно флюорограмму. Она в разы дешевле КТ и позволяет оценить большие поражения легких. Кроме того, флюорограф есть в каждой поликлинике, а томографов у нас всего около 30 на весь край. Если при помощи флюорограммы мы выявили патологию, то нет смысла делать еще и КТ.

Конечно, КТ более «чувствительный» метод, если мы говорим о ковидной вирусной пневмонии. Иногда она визуализируется как очень небольшие и единичные участочки с еле заметной матовостью. Если пациент болеет уже несколько дней с высокой температурой, а рентгенограмма ничего не показывает, то ему действительно необходимо КТ.

Таким образом, происходит как бы первичная «сортировка» пациентов. Уже в поликлинике врачи видят степень поражения легких, могут поставить диагноз и решить вопрос о госпитализации.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

Светите , доктор , светите

— Конрад Рентген открыл лучи в 1986 году, и их практически сразу стали применять в медицине. Он и открыл-то их случайно, потому что «сфотографировал» свой палец. Как изобретали аппараты — это целая история. Главное — рентгеновская трубка имеет всего 2% КПД, вся остальная энергия — тепло. Представьте, как она нагревалась.

Я не застал это время, но старые рентгенологи рассказывают, что трубку пытались охлаждать водой, а она закипала и буквально взрывалась паром, обжигая пациента. Конечно, теперь такого не происходит. Но это не значит, что современные аппараты полностью безопасны.

Лучевая нагрузка при КТ в разы больше, чем при классическом рентген-исследовании. Если человек часто делает томограмму, дозы излучения впоследствии скажутся на здоровье. При этом для пожилых людей такая опасность минимальна, и у этого есть объяснение.

Клетки организма беззащитны для ионизирующего излучения в период деления и роста. К старости, когда начинаются дегенеративные процессы, клетки делятся реже, соответственно, становятся устойчивыми к рентгеновским лучам. В 55−60 лет можно уже перестать бояться лучевой нагрузки, а больше всего подвержены опасности дети и кормящие женщины.

Если нет показаний к КТ от терапевта, то не стоит самостоятельно назначать себе это исследование.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

Цифра

300−350 компьютерных томограмм в сутки делали в Диагностическом центре Алтайского края в пиковую волну ковида в октябре-ноябре 2020 года. При этом согласно нормативам Минздрава, нагрузка на томограф должна составлять не более 23 исследований в сутки.

Алтапресс