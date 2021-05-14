Алтапресс: На тазиках по коричневой реке. Барнаульский каякер рассказал о спортивном путешествии по дикой Африке

Бурные коричневые водопады, безвкусные каши и крокодил, который съел каякера, — вот такая она, Африка. Барнаульский спортсмен Кирилл Косогоров рассказал altapress.ru о подробностях прошлогоднего путешествия по рекам черного континента.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Досье

Кирилл Косогоров родился 28 декабря 1988 года. Кандидат в мастера спорта по спортивному туризму. Чемпион Алтайского края по гребному слалому. Чемпион фестиваля «Great Altai. China 2015» в Китае. Призер каяк-гонки «Alseseca race 2016» (Мексика).

Специализация — фрирайд, водопады, фристайл на бурной воде. На его счету более десятка первопрохождений в России, Китае и Испании.

Участвует и организует экспедиции по рекам максимальной категории сложности. На воде проводит по 120−150 дней в году.

Увлекаться водным спортом начал в клубе при Алтайском краевом центре детско-юношеского туризма и краеведения.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Команда

Кирилл начал разговор об африканском путешествии очень скромно:

— Каякеров такого уровня, как я, у нас в России где-то человек 15. Это мой четвертый вылет в Африку. До этого я был на Мадагаскаре и дважды в Уганде.

У меня собралась компания друзей, которые хорошо катаются, у которых есть время, средства и желание путешествовать. В команде 6 каякеров — из Барнаула, Кирова, Москвы и Португалии с подругами и женами.

Старались выбрать страны, где еще никто из нас не был. Думали между какими-то африканскими и Бразилией. Решили, что в Бразилии будет слишком опасно, поэтому полетели в ЮАР. Оказалось, мы немного ошиблись — там опаснее, чем в Бразилии.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Полет

— Чтобы добраться в ЮАР, я летел из Барнаула в Москву, из Москвы в Стамбул, а оттуда «Турецкими авиалиниями» уже в Африку. Повезло, что были дешевые билеты: 46 тыс. рублей туда-обратно из Москвы — в принципе, не дорого. Сейчас уж точно. Мы часто летаем «турками» — недорого перевозить оборудование.

Кстати, материал наших каяков — прессованный полиэтилен. Из такого делают тазики. Так что, мы катаемся на тазиках.

Сколько ушло денег

— 150 тыс. за месяц + стоимость лодки, оставшейся в ЮАР. Из них треть я потратил на перелеты и 6 тыс. рублей на перевоз каяка в багаже. Все остальное ушло на переезды, питание и жилье. Не самая бюджетная поездка.

Допустим, в 2014 году на путешествие в Уганду я потратил всего 70 тыс. рублей. Цены, конечно, с тех пор очень изменились.

Прививки

— У меня стоит прививка от желтой лихорадки и брюшного тифа. От малярии не ставил — считаю, не очень эффективно работает. Ты можешь поставить себе прививку от одного вида малярии — а их несколько. Поэтому мы купили таблетки, которые нужно было пропить курсом.

Еда

— С собой мы брали фильтр, через который прогоняли воду. Кстати, реки в Зимбабве комнатной температуры, а у воды в Замбези температура больше, чем воздуха — от нее прям пар идет.

Иногда питались в городах, пробовали местную пищу. В Зимбабве есть ужасная безвкусная каша, кажется, из маиса. Без соуса ее вообще невозможно было есть, но местные берут, потому что дешево.

В нормальных местах и стейки можно было поесть, а так вкусно было то, что сами себе приготовили — для этого у нас были дрова.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Крокодила я еще на Мадагаскаре с картошечкой пробовал — вкуснее курицы.

Африканские особенности. Зимбабве

— По прилете нас встретил местный белый водитель — его услуги, конечно, дороги, но полностью оправданы.

Он рассказал нам, что пошел в первый класс в тот год, когда белые и черные начали учиться вместе. Проблема расизма в Африке очень чувствуется. Если на Мадагаскаре и в Уганде белый ощущает себя королем, то в ЮАР наоборот. Здесь он — меньшинство.

Первым делом мы решили отправиться в Зимбабве. На границе сначала заплатили штрафы в ЮАР, потому что не было одной бумажки, а потом заплатили еще в Зимбабве, потому что не оказалось другой бумажки. Нам потом рассказали, что пограничники каждый раз пытаются вытрясти деньги — не важно за что.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

У местных полицейских интересный способ брать взятки. Ставишь себе в багажник или прицеп ящик пива или воды. Если останавливают, они осматривают машину, забирают ящик и спокойно, не докапываясь, тебя отпускают. Такую процедуру провели с нами где-то в поле в Зимбабве.

Вообще, это довольно любопытная страна. Вся она похожа на пустыню, а Восточное нагорье все такое зеленое. Здесь выращивают чай. Мы отправились в это место, потому что там есть вода и участки, которые можно проплыть.

На одной из рек жили 4 дня — катались по ней каждый день «кругами». В школу мимо шли дети, а после занятий они прибегали и играли с нами в футбол и волейбол.

В этом была проблема. Как только тебе нужно что-то сделать: приготовить еду, лодку переупаковывать — сразу возникает толпа детей, которым интересно, что происходит.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Когда спала большая вода, мы поехали на Замбези. Для этого нужно было пересечь всю страну — проехать 1,5 тыс. километров.

Одна из ночевок была возле столицы Зимбабве Хараре на какой-то ферме. Мы заехали туда ночью, было очень темно. Спрашиваем, почему нет света. Отвечают: «У нас украли провода, поэтому уже несколько недель сидим и ничего не делаем».

В путешествии у нас было много канистр — постоянно запасались бензином. С ним очень сложно — он, конечно, может быть в городе, но неизвестно на какой заправке.

Доллары на местную валюту ты можешь поменять только на черном рынке. Часто приходилось разыскивать обменщика.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Приехали к водопаду Виктория. Скала слева — Зимбабве, скала справа — Замбия. Отсюда начинается нижнее ущелье реки Замбези — здесь мы прошли 20 порогов. Каждый из них имеет свое название, к примеру, один — «Коммерческое самоубийство». Действительно «самоубийство»: в первом же заезде я попал на такую большую «кочку», что меня просто выдернуло из каяка. До берега я проплыл на жилете — так себе удовольствие.

Но самое сложное не сплав по этой реке, а подъем. Река находится в ущелье глубиной 300 метров, если будешь подниматься с лодками оттуда каждый день, слишком быстро устанешь.

Поэтому мы нанимали местных носильщиков. Вкладывались в местный малый бизнес, так сказать. Один носильщик стоил от 4 до 7 долларов. Отдаешь лодку, а парнишка ее принимает, и ты идешь наверх налегке. Он привычный, по скорости поднимаетесь примерно одинаково.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Замбезия , Ботсвана и ЮАР

— Были мы и в Замбезии — это провинция в Мозамбике, большой туристический центр. Его можно сравнить, наверное, с Аей. Сюда много разных людей приезжает сплавляться или съездить в нацпарк.

Но в нацпарк мы отправились в Ботсване. Там живут носорог, буйвол, слон, гиппопотам, лев, леопард. Покатались на лодке и машине. Увидели слонов и бегемотов — очень здорово! И совсем не дорого. Кажется, мы отдали 20 долларов с человека. Поездка заняла 4 часа.

После Зимбабве Ботсвана выглядела такой цивилизованной страной: здесь есть банкоматы, красивые деньги, куча магазинов. Довольно чистые и аккуратные улицы, хотя, казалось бы, это та же Африка.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Далее через Йоханнесбург мы отправились в город Дурбан. Очень долго искали воду в реках — они ведь все дождевые. Проехали несколько, вода коричневая. Кажется, можно плыть, садишься в лодку, пройдешь 300 метров за поворот, а там вода по щиколотку.

Нашли реку Мзимкулу с довольно простым водопадом, с которого попрыгали. Спали в неплохом доме за 100 долларов за ночь. На Алтае ночь в подобном стоила бы 400−500 долларов. Кстати, оказалось, что хозяин дома тоже каякер.

Следующая река — Умкомаас с большим водопадом в самом начале. Обычно его нельзя пройти, но нам повезло — на реке был адский паводок, смогли попрыгать. Страховать такие прыжки довольно сложно. Здорово, что мы хорошие каякеры (смеется).

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

За 6−7 долларов с человека мы жили на совершенно пустой базе с видом на водопады на реке Цицира. Здесь мы и закончили путешествие, потому что один из наших каякеров неудачно прыгнул с пятнадцатиметрового водопада и его выбило из лодки. Каяк уплыл в ущелье и никто за ним так и не погнался — дальше страшные пороги.

Опасности

— Самый страшный зверь в Африке — малярийный комар. Мы заранее купили сетки, под ними спали, жили, ели. Хотя шансов заразиться малярией именно в тех широтах, где мы были, немного. Не стали рисковать.

При старте на одной из рек мы встретили черную мамбу — очень опасную и ядовитую змею. В тот момент она поймала лягушку. Та чуть побрыкалась и обмякла.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым. Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Крокодила видели на Замбези. Но там они ленивые. Нам сказали, что если вода сильно течет — им тяжело тащить жертву. Но расслабляться не стоит: очень известный случай был лет 10 назад. Тогда в Конго крокодил съел каякера — о поисках этого зубастого National Geographic даже фильм снимал. А больше всего погибает людей от бегемотов — они мощные, быстро бегают.

Но вот при ком точно нужно быть начеку, так это при людях. В финале путешествия, пока меняли колеса в Мтате, у нас угнали прицеп со всеми лодками.

Кирилл Косогоров. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Мы подали заявление в полицию, обратились в наше посольство, которое их расшевелило. Местные СМИ, паблики и чаты распространили информацию. Пока полиция искала прицеп, мы поехали на Индийский океан. О том, что лодки нашли, мы узнали уже на пересадке в Стамбуле.

У меня уже полтора года лежит лодка в ЮАР, никто ее, к сожалению, не покупает. Так что, возможно, мы еще вернемся поплавать.

Алтапресс