Алтапресс: Четыре гвоздя в концепцию нового корпуса АлтГУ. Почему члены градсовета забраковали проект скандально известного здания

Члены градостроительного совета краевой столицы отправили на доработку проект нового корпуса Алтайского госуниверситета. Вуз уже несколько лет продвигает амбициозную и глобальную идею. Сейчас она находится на стадии разработки проекта застройки. Пока попытка утвердить его на уровне совещательного городского органа потерпела неудачу. У архитекторов города на это было четыре весьма весомых аргумента. О том, какие «гвозди» члены совета «забили» в презентованную концепцию — в материале altapress.ru.

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Проектная компания "АрхИ-Групп".

«Гвоздь» первый: габариты

Проект презентовал известный барнаульский архитектор Александр Деринг. Именно его мастерская совместно с бюро «АрхИ-Групп» трудилась над разработкой концепции одного из наиболее обсуждаемых проектов зданий Барнаула.

В основу легли решения «Классики», которые больше всего приглянулись членам жюри специально организованного конкурса концепций учебно-лабораторного корпуса АлтГУ. Напомним, его итоги были подведены весной этого года.

Справка

Согласно проекту, новый корпус АлтГУ разделен на два блока. Северный, высотой в 11 этажей, своими масштабами должен был визуально взаимодействовать с уже существующими зданиями пл. Сахарова.

Здесь планировалось разместить учебные аудитории на 150−300 мест, главный вестибюль с гардеробными и переходом в южный блок, где предполагалось разместить актовый зал на 700 мест, кафе, ряд общественных пространств и т. д.

Двенадцатиэтажный южный корпус «посадили» на угол пересечения ул. Димитрова и пр. Социалистический. Он должен был «работать» с вертикальными объемами «фланкирующими весь пространственный ансамбль из двух площадей — Сахарова и Советов».

На градостроительном совете обсудили проект нового корпуса АлтГУ. Altapress.ru.

В целом, презентованный проект практически не отличался от эскизов, выставленных на конкурс. Однако от зоркого глаза архитекторов не ускользнуло незначительное увеличение этажности одного из корпусов большого здания.

Руководитель «АрхИ-Групп» Андрей Суртаев пояснил: действительно верхний этаж стал выше, но не в полном объеме.

«Там расположились технические помещения и светопрозрачные конструкции. Высота же здания осталась прежней — до 50 м. Причем, объект ничуть не выше ЦУМа, существующего корпуса АлтГУ, и он лишь немного больше Театра Драмы», — рассказал Суртаев.

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Проектная компания «АрхИ-Групп».

Но члены градостроительного совета оказались непреклонны: здание слишком большое для пространства площади. Они уверены: город значительно пострадает от такого вмешательства в архитектурный ансамбль площади Сахарова. «Мы ее просто навсегда потеряем», — подчеркнул один из них.

«Эта огромная масса давит на существующую застройку. Я был в числе членов жюри конкурса концепций. Практически все архитекторы тогда высказали пожелание уменьшить этажность — насколько мне известно, вы можете вносить изменения в техническое задание, — а вы ее, наоборот, увеличили», — отметил директор СРО «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин.

«Гвоздь» второй: слишком мало гектаров

Виктор Четошников. Анна Зайкова.

Главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова заинтересовала численность студентов, которые будут обучаться в данном корпусе. От этого напрямую зависит, какая площадь для размещения такого количества студентов требуется согласно градостроительным нормам.

«По проекту этот корпус рассчитан на 3 тыс. человек. Но главное, что в нем предусмотрены учебные аудитории и лаборатории, которых нет в вузе. В них сможет заниматься большое количество студентов, а также будут выполняться научные исследовательские работы», — ответил президент АлтГУ Сергей Землюков.

По расчетам Четошникова, участок для возведения здания учебного заведения с такой площадь, этажностью и вместимостью должен быть не меньше 12 га. По факту же, архитекторы «усадили» объект на 2-х га, что недопустимо.

Сергей Землюков Анна Зайкова

«Если через пять-шесть лет мы построим новый корпус, то сможем обеспечить площадями 75%-80% студентов. Остальное будем также арендовать, либо покупать на внешнем рынке. Сегодня мы арендуем в пределах 5 тыс. кв. м, а недавно пришлось купить часть здания, чтобы хоть каким-то образом размещать студентов», — попробовал достучаться до градсовета Землюков.

Александр Деринг добавил: нужно посчитать общую площадь всех участков, принадлежащих университету, и только после этого решать, соответствует ли она нормативу. Но доводы архитектора не произвели должного эффекта.

«Гвоздь» третий: зелени не хватает

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Проектная компания «АрхИ-Групп».

Согласно проекту, блоки нового корпуса соединит прозрачный двухуровневый переход. Стеклянным должен был стать и многоуровневая часть здания с рекреациями и коворкингом, расположенными наверху. Здесь же предполагался плавный переход в зимний сад.

Одной из главных изюминок проекта стал актовый зал. По задумке архитекторов, его эксплуатируемая кровля должна стать полноценной частью ландшафта. На ней хотели высадить газон, деревья, оборудовать удобными местами для отдыха и проведения общественных мероприятий. Александр Деринг отметил: «зеленая» кровля плавно встроится в пространство сквера на площади Сахарова.

День города на площади Сахарова. Михаил Хаустов

Несмотря на большие и очень «зеленые» планы, членов градсовета не покидал вопрос: где будет проводиться компенсационное озеленение? Четкого ответа у «защитников» проекта на было. Александр Деринг заметил, что для этого наверняка будет разработан отдельный проект, согласованный с администрацией города.

Президент АлтГУ, в свою очередь напомнил, что университет регулярно занимается озеленением не только участков, прилегающих к корпусу на ул. Димитрова, но и в других районах города. К тому же вуз готовится к запуску большого проекта под названием «Зеленая волна», охватывающего всю территорию Барнаула.

«Гвоздь» четвертый: транспортный коллапс

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Проектная компания «АрхИ-Групп».

Членов градсовета также не удовлетворило решение, связанное с въездом на подземную парковку на 136 машиномест будущего корпуса вуза. Виктор Четошников напомнил, что 20 м до перекрестка ул. Димитрова и пр. Социалистического — это большое несоответствие градостроительным нормам. Расстояние должно быть не меньше 30 м.

«Здесь пересекаются улица районного значения (пр. Социалистический) и жилая (ул. Димитрова). Видимо, по интерполяциям придется принять относительное расстояние в виде 35 м», — пояснил он.

Депутат БГД Евгений Носенко напомнил, что транспортная развязка в этом районе, куда входит еще и ул. Мерзликина — это узкие «горлышки», в которых и без того возникают сложности с полноценным проездом. В первом случае из-за уже стоящего корпуса АлтГУ, в другом — из-за здания спортивного комплекса «Обь».

Александр Деринг. Олег Богданов

«В районе вашего будущего здания можно было бы пересмотреть дополнительную полосу, изменение парковки у существующего корпуса», — отметил спикер.

«Действительно там сложная транспортная обстановка, поэтому мы предварительно заложили съезд с ул. Димитрова на полосу торможения, а уже с нее — заезд на паркинг. Такой ход мы предусмотрели для того, чтобы снять это напряжение», — отметил Деринг.

Этого довода оказалось мало. В то же время, Андрей Суртаев обратил внимание присутствующих на тот факт, что ни ул. Димитрова, ни пр. Социалистический не являются основными транспортными магистралями города. К тому же, по ним не ходит общественный транспорт, поэтому излишне сгущать краски было бы не совсем правильно.

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Проектная компания «АрхИ-Групп».

«Мы не считаем, что это самый загруженный участок города с точки зрения транспорта. И это объективно», — объяснил свою позицию Суртаев.

Несмотря на все доводы стороны, представлявшей проект нового корпуса АлтГУ, члены градостроительного совета единогласно решили: концепция противоречит градостроительным нормам и требует серьезной доработки. А при разработке новой версии необходимо учесть все высказанные замечания.

Данил Дегтярев на пикете против корпуса АлтГУ на пл. Сахарова. «Гражданский патруль»

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В марте этого года в конкурсе на лучшую концепцию нового корпуса выиграл проект мастерской «Классика» Александра Деринга.

Алтапресс