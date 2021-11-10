Алтапресс: Потепление до +7 градусов и сильный ветер нагрянут в Алтайский край

Потепление до +7 градусов ожидается в Алтайском крае в среду, 10 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Снег и гололед в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Будет преимущественно без осадков, на дорогах возможна сильная гололедица. Температура воздуха в крае в дневное время составит +2…+7 градусов.

Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле без осадков. Температура в краевой столице +2…+4 градуса. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду.

Алтапресс