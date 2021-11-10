ГОРНЯК22 10.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 15 млн рублей продается особняк для ценителей циклопических пространств, больших арок и колоннад

Горняк22
48 минут Ago

В краевой столице выставили на продажу кирпичный коттедж с четырехметровыми потолками. Его построили в поселке Спутник на ул. Декоративная, 62. Его общая площадь — 336,2 кв. м. Размер участка под ним — почти 18 соток. На территории особняка находятся гостевой дом с мебелью, просторная беседка с мангалом и печью, баня и хозпостройки. Стоимость недвижимости — 44,6 тыс. за кв. м.

В Барнауле на ул. Декоративная, 62 за 15 млн рублей продается большой особняк с колоннами. "Циан".

В основном доме два полноценных этажа и один мансардный. В коттедже разместились просторный холл с колоннами, большая гостиная с камином, кухня, уютный кабинет, спальни, детская с летней игровой комнатой, две большие гардеробные, комната свободного назначения и уборные. Высота потолков варьирует от 3,6 м до 3,8 м.

Оконные проемы увеличены. Большая часть из них арочного типа. Благодаря большим размерам можно довольно долго пользоваться естественным освещением.

В доме не так давно был сделан ремонт. Из-за разных стилистических решений для мебели обстановка коттеджа не отличается единообразием. В то же время, в нем прослеживается визуальное единство внутренней отделки и элементов интерьера. Здесь неоклассицизм соединяется с едва заметным налетом барокко.

Все это прекрасно сочетается с фасадом почти игрушечного на вид здания, похожего на упрощенную копию английской усадьбы викторианской эпохи.

Эффект достигается еще и за счет аккуратных дорожек, выложенных тротуарной плиткой.

Алтапресс

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