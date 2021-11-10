Алтапресс: +508. Ковид немного притормозил в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 9 ноября, зарегистрировали 508 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. unsplash.com

За сутки в крае зафиксировали 508 случаев заражения ковидом. Сутками ранее выявили 513 инфицированных, а до этого — 510, 503, 498 и так далее. Рост числа заболевших за сутки идет в регионе с начала октября.

Всего в крае инфицированных — 93 023 (в том числе 7 351 ребенок). Выздоровели — 64 612 пациентов, из них за прошедшие сутки — 397.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 787 человек.

«Кроме этого, 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 47 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 445 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 656», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 823, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 306.

За весь период наблюдений скончались 6 539 человек с ковидом: из них 30 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 5 157 человек (по иным причинам — 1 382).

По данным оперштаба на 9 ноября: прививается 851 907 человек (получили первую вакцину — 87 454, полностью вакцинированы — 744 525), повторно вакцинировались — 19 928.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кого в Алтайском крае наказывают за недобросовестную проверку QR-кодов.

Новые случаи

Барнаул — 154, Бийск — 49, Рубцовск — 21, Заринск — 19, Камень-на-Оби и Славгород — по 15, Новоалтайск, Алейский, Змеиногорский, Локтевский и Петропавловский районы — по 13, Мамонтовский район — 12, Яровое и Третьяковский район — по 9, Михайловский, Павловский и Топчихинский районы — по 8, Калманский, Каменский, Табунский, Угловский и Шипуновский районы — по 7, Алейск, Ключевской, Курьинский, Новичихинский и Тюменцевский районы — по 5, Благовещенский, Краснощековский, Ребрихинский и Целинный районы — по 4, Алтайский, Залесовский, Романовский, Тальменский, Троицкий и Усть-Пристанский районы — по 3, Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Первомайский, Хабарский, Чарышский и Шелаболихинский районы — по 2, Бурлинский, Заринский, Кытмановский, Родинский, Рубцовский и Советский районы — по 1.

Алтапресс