Алтапресс: Ищем букву «Ш». Режиссер из Польши ставит в Барнауле спектакль про трудности детства

В Молодежном театре Алтая представят постановку по книге Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким», спектакль будет называться «Крахмальная, 92». Поставил ее режиссер польского происхождения Бениамин Коц — барнаульским зрителям он знаком по спектаклю «Мой папа — Питер Пэн». По сюжету главный герой размышляет о том, как хорошо было бы вернуться в детство. Но не все так просто, как кажется. Для кого эта история и тяжело ли быть маленьким — в интервью узнал корреспондент «Афиши».

Режиссер Бениамин Коц ставит в МТА спектакль "Крахмальная, 92" Анна Зайкова

— Нет ли у вас такого ощущения , что во времена ковидной истерии театр сейчас никому не нужен? Не было мыслей «Боже , зачем я сейчас этим занимаюсь»?

— Мир никогда не был спокоен. Были войны, эпидемии. Театр всегда спасал людей от плохих мыслей. Думаю, сейчас как раз самое время быть ближе друг к другу, хоть и на социальной дистанции.

— Если бы вам сейчас предложили поставить спектакль про ковид , то что бы это была за история?

— Во время пандемии мы размышляли о том, что можно было бы сделать. Я бы сделал формат «спектакль в письмах» — ведь мы много писали друг другу, сидя на карантине.

Сейчас выходят постановки, в которых обыгрывается тема ковида. Например, «ШексПИР во время чумы», «Декамерон» и так далее.

Режиссер Бениамин Коц ставит в МТА спектакль «Крахмальная, 92» Анна Зайкова

— А вас привлекают подобные обыгрывания?

— А вас? Вот и меня нет.

— Почему ваша новая постановка имеет такое название — «Крахмальная , 92»?

— Это адрес детского дома, который основал Януш Корчак. Он там был директором и воспитателем. Вся его педагогическая карьера началась там.

В нашем спектакле это будет некая мастерская, двор, с которого Корчак наблюдал за детьми.

Режиссер Бениамин Коц ставит в МТА спектакль «Крахмальная, 92» Анна Зайкова

— Возрастное ограничение — 6+. Это будет постановка для самых маленьких или для родителей тоже?

— Спектакль для семейного просмотра. Будет хорошо, если родители придут вместе с детьми и после обсудят с ними постановку. Просто отправлять туда ребенка нет смысла. В этом случае я скажу, что это спектакль для взрослых.

— Но для семилетнего ребенка это будет понятная история?

— А вы знаете, что может понимать семилетний ребенок? Он в любом случае увидит свой спектакль. Самое главное, чтобы он почувствовал, что мы к нему относимся с уважением.

— Книга называется «Когда я снова стану маленьким?». А вам бы хотелось снова стать маленьким?

— Да. Прекрасное беззаботное время. Во всяком случае, оно таким кажется. А книжка как раз о том, что в детстве тоже очень много проблем. И мы хотим уйти в ту инфантильность, не думать о заботах.

Но главный герой обнаруживает, что в детстве еще больше проблем. И в конце приходит к мысли, что это все прекрасно, но возвращаться не хочется. Лучше жить воспоминаниями, а не бежать от взрослой жизни.

— А вы свое детство можете назвать счастливым и беззаботным?

— Были и прекрасные, и сложные моменты. Вообще словосочетание «беззаботное детство» очень расплывчато. Понятно, что оно было наполнено увлечениями, играми, энергией, чистыми эмоциями. А сейчас мы не позволяем себе чувствовать то, что хотим.

Режиссер Бениамин Коц ставит в МТА спектакль «Крахмальная, 92» Анна Зайкова

— Расскажите , что помните из своего детства.

— Рядом с моим домом был гараж, который служил нам воротами в футболе. Много играли с мячом. Еще была заброшенная база, куда мы приносили разный мусор и играли во взрослую жизнь.

Я больше с мальчишками играл, мы увлекались всякими петардами. Еще я любил «капюшоны» — в Польше так назывался пистон — кружочек красный с дырочками, которая заряжалась в пистолет. Когда нажимал на него гвоздем, оно взрывалось.

Очень любил санки. Ходил кататься с утра до вечера, приходил домой весь мокрый — и это было прекрасно. Рядом с домом была двухуровневая горка со склонами под разными углами — если ты не боялся, то ехал с самой высокой крутой вершины.

Еще мы просили друг друга «вписаться в тетрадочку» — такой дневничок, куда записывалось какое-нибудь обращение. Например, «Хорошему другу Бениамину от такого-то человека с пожеланием вечной дружбы».

— А у актеров интересовались , чем они занимались в детстве?

— Конечно, мы через эти воспоминания и делаем спектакль. Нужно, чтобы они почувствовали себя детьми. Это не волшебная сказка с превращением будет, а попытка войти в детство, почувствовать себя ребенком.

Они рассказывали очень много историй. Например, как играли буквами «Ш» (речь идет о детали от трансформаторов — Прим. ред.), которые были раскиданы по улицам. А сейчас их не найти. Если у кого-то эта «Ш» есть дома — принесите, пожалуйста, в театр. Она нам пригодится.

Режиссер Бениамин Коц ставит в МТА спектакль «Крахмальная, 92» Анна Зайкова

— Как вам кажется , сегодня быть ребенком легче или труднее , чем во времена Корчака?

— Наверное, сейчас легче. Взрослые более-менее разобрались со своей жизнью и могут уделить больше времени своим детям. А во времена Корчака только начался разговор о педагогике.

Но мы до сих пор относимся к детям как к детям — будто они чего-то не понимают. А они многое понимают — особенно если мы подаем им плохой пример.

— В вашем прошлом спектакле «Мой папа — Питер Пэн» отец тоже предстает таким большим ребенком , который не справляется с грузом ответственности. Можно ли говорить , что синдром Питера Пэна — это массовое явление и что по сути наше общество — это сплошной детский сад? И настоящих взрослых в нем нет?

— Ну, чтобы быть настоящим взрослым, нужно как раз не забывать о том, что ты был ребенком, и брать на себя ответственность. Но это не значит, что нужно становится скучным. Можно решать проблемы с юмором.

Главный герой в «Питер Пэне» эдакий разгильдяй, который возомнил, что может пить с друзьями, а взрослая жизнь — это не для него. Он не нашел гармонию «взрослости» и «детскости» в себе — и это главная его проблема.

Режиссер Бениамин Коц ставит в МТА спектакль «Крахмальная, 92» Анна Зайкова

— Трагическую историю Корчака во время войны знают все. А какое место занимает Корчак в Польше?

— Его педагогические труды очень знамениты. В Польше дети читают его повести: «Король Матиуш Первый», «Кайтусь-волшебник», «Банкротство маленького Джека» и другие.

Кстати, его книга «Когда я снова стану маленьким» в России тоже переведена как детская, хотя это не так — и по самому тексту, и по его интонации. И переведена она не полностью — не хватает страниц 15. Советскими переводчиками убраны размышления на тему денег, бога, уважения к взрослым.

На репетициях актеры читали книгу в переводе, а я смотрел в оригинале. Так и обнаружил, что где-то не хватает страниц. Поэтому пришлось мне самому переводить некоторые «пробелы». Так что барнаульские зрители смогут услышать этот текст в совершенно новом свете.

Режиссер Бениамин Коц ставит в МТА спектакль «Крахмальная, 92» Анна Зайкова

Когда премьера

Премьера спектакля «Крахмальная, 92» пройдет 12,13 и 14 ноября — то есть посмотреть постановку можно будет без QR-кода.

Цена билета — 350 рублей.

Алтапресс