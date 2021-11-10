Алтапресс: Кто заплатит за замену электросчетчиков на «умные» и как их устанавливать жителям Алтая по новым правилам

Владельцы квартир и частных домов больше не должны тратиться на установку новых электросчетчиков и не обязаны следить за сроком их поверки. Такие правила введены еще с 1 июля 2020 года. Причем, как не раз писал altapress.ru, новые приборы учета должны стать «умными» — они будут сами, без нашего участия, передавать показания. Впрочем, не все так просто. О нюансах новых правил мы попросили рассказать специалистов «Алтайэнергосбыта».

Старый счетчик. Unsplash.com 1 Как по новым правилам надо менять индивидуальные электросчетчики?

Если счетчик вышел из строя или истек срок поверки, электросчетчик заменят сами энергетики.

В индивидуальных жилых домах менять счетчики будет сетевая организация («Алтайэнерго», СК «Алтайкрайэнерго» или «Барнаульская сетевая компания»).

В многоквартирных — гарантирующий поставщик: «Алтайэнергосбыт», «Алтайкрайэнерго» или «Барнаульская горэлектросеть». Но в этом случае есть исключение — многоквартирные дома, которые снабжают электричеством без использования общего имущества — обычно это небольшие сельские дома.

2 Должен ли потребитель платить за замену индивидуального электросчетчика какие-то деньги?

Нет, не должен. Если истек срок поверки, электросчетчик вышел из строя или оказался неисправным, расходы на его замену несут энергетики — гарантирующие поставщики и сетевые организации. То есть для потребителя это бесплатно.

Электрический счетчик. Facebook «Россетти Сибири». 3 Если счетчик сломался (треснуло стекло, сорвана пломба, сгорела проводка), что должен сделать потребитель?

Если электросчетчик вышел из строя, был утрачен или истек срок его поверки после 1 июля 2020 года, гарантирующий поставщик электроэнергии (в многоквартирном доме) или сетевая организация (в индивидуальном) обязан купить и заменить счетчик.

О подобной неисправности надо незамедлительно сообщить гарантирующему поставщику, сетевой организации или исполнителю коммунальных услуг — управляющей компании, ТСЖ, ЖСК.

4 В какие сроки энергетики обязаны заменить электросчетчик?

Все зависит от того, когда понадобилась замена. Если электросчетчик вышел из строя (или вообще отсутствовал) или срок его эксплуатации истек до 1 апреля 2020 года, заменить его и ввести в эксплуатацию энергетики обязаны до 31 декабря 2023 года.

Если после 1 апреля 2020 года, то на замену энергетикам дается не более шести месяцев с момента обращения абонента — или с момента установления факта утраты, выхода из строя, истечения срока эксплуатации, межповерочного интервала.

В случае истечения межповерочного интервала гарантирующий поставщик вправе сделать поверку — причем за свой счет. Проведение поверки допускается до 1 января 2025 года.

Электрический счетчик. Facebook «Россетти Сибири». 5 Куда обратиться, если электросчетчик неисправен?

Если вы живете в частном секторе, обращайтесь в сетевую организацию. Если в многоквартирном доме — к гарантирующему поставщику. Кроме того, можно подать заявление в ТСЖ или УК, а те в течение суток обязаны направить его гарантирующему поставщику.

6 Должен ли потребитель присутствовать при замене счетчика?

Замена прибора учета осуществляется в присутствии собственника помещения или исполнителя коммунальных услуг (УК, ТСЖ и т.д.).

Если они не явились, замена может быть проведена сетевой организацией или гарантирующим поставщиком и без них — так сказать, в одностороннем порядке.

После установки собственнику помещения, управляющей компании или жилтовариществу направят акт допуска прибора учета в эксплуатацию.

Счетчик СС0 7 Что будет потребителю, эксплуатирующего поврежденный счетчик, если он не обратился за заменой?

Несвоевременное информирование об утрате счетчика или его неисправности приравнивается к безучетному потреблению. Инспектор сетевой организации или гарантирующего поставщика, выявив нарушение, составит акт безучетного потребления.

На основании этого акта потребителю доначислят плату — и это весьма существенная сумма.

Ее рассчитают исходя из мощности не санкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы или исходя из десятикратного норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению — в зависимости от типа нарушения.

8 Что еще относят к безучетному потреблению?

К безучетному потреблению относится нарушение потребителем договорных обязательств, которые приводят к искажению данных счетчика. Например:

вмешательство в работу счетчика;

нарушение целостности счетчика , механические повреждения , наличие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин , не плотное прилегание стекла индикатора;

механические повреждения наличие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин не плотное прилегание стекла индикатора; повреждение ( самостоятельное снятие) пломб , в том числе антимагнитных и других знаков визуального контроля;

самостоятельное снятие) пломб в том числе антимагнитных и других знаков визуального контроля; наличие информации о несанкционированном вскрытии клеммной крышки электросчетчика и факта воздействия магнитных полей на его элементы в соответствии с предельными значениями;

несанкционированное подключение проводки до электросчетчика.

Электрик. vk.com/saxalinsk_kypit_prodat_otdat 9 Кто отвечает за сохранность нового индивидуального электросчетчика, установленного после 1 июля 2020 года?

Как и раньше, отвечает за это собственник квартиры или нежилого помещения в многоквартирном доме и жилого дома.

Он по-прежнему обязан обеспечить сохранность и целостность электросчетчика — пломбы, знаки визуального контроля, оборудования, входящего в состав интеллектуальной системы учета электроэнергии, установленного внутри квартиры, помещения или дома (участка, на котором расположен жилой дом).

Важно помнить: собственник несет ответственность перед гарантирующим поставщиком или сетевой организацией за убытки, причиненные неисполнением этой обязанности.

10 Какие счетчики теперь устанавливают — только «умные» или обычные тоже?

До 1 января 2023 года гарантирующие поставщики или сетевые организации могут устанавливать интеллектуальный или обычный счетчик — по своему смотрению.

Но в новостройках современные приборы учета установят сразу — если, конечно, застройщик получил разрешение на строительство после 1 января 2021 года.

С 1 января 2023 года выбора уже не будет: устанавливать будут только «умные» электросчетчики.

Замена обычных приборов учета на интеллектуальные идет поэтапно, по мере выхода их из строя, поломки или истечения межповерочного интервала. Потребителю не придется платить ни за сам новый «умный» счетчика, ни за его установку при замене старого.

Женщина снимает показания счетчика. Анна Зайкова 11 Надо ли теперь передавать их показания, как раньше, или новые счетчики будут сами их передавать?

После установки «умного» электросчетчика показания передавать не нужно. Контроллер в счетчике сам собирает информацию о потреблении электроэнергии и передает ее.

Однако до момента включения «умного» электросчетчика в единую интеллектуальную систему, которая формируется в рамках нового законодательства, передавать показания электроэнергии в управляющую или ресурсоснабжающую компанию должен сам абонент.

Контролировать расход электроэнергии потребитель может при помощи дистанционного пульта (монитора), который выдается после установки интеллектуального прибора учета.

Алтапресс