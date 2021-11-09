Алтапресс: Небольшой плюс и порывистый ветер с гололедом обещают в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае небольшой плюс и порывистый ветер днем во вторник, 9 ноября.

Снег и гололед в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

По информации регионального Гидрометцентра, в крае будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Дневные температуры составят 0…+5 градусов.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах местами сильная гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят 0…+2 градуса. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.

Алтапресс