Алтапресс: В Барнауле продается дорогая квартира с «каменным» сердцем и интерьерами от известного дизайнера

Чектырехкомнатную квартиру готовы продать за 26,4 млн рублей. Пока это наиболее внушительный ценник за недвижимость в многоэтажках. Квартира находится в новом жилом комплексе, построенном в центре краевой столицы на ул. Никитина, 40. Она отличается продуманной планировкой и уникальным дизайном интерьеров. Для их оформления были использованы натуральные строительные материалы премиум-класса.

В Барнауле за 26,4 млн рублей продается квартира с интерьерами от известного дизайнера. "Авито".

Общая площадь недвижимости — почти 160 кв. м. «Уникальная квартира для людей, ценящих комфорт, красоту и безопасность, для тех, кто живет полной жизнью, наслаждаясь каждой ее минутой», — с этих слов начинается текст объявления, опубликованного на сайте «Авито».

Далее говорится, что недвижимость отличается совершенством эргономики пространства, отразившейся в удобной планировке.

Интерьеры элитной квартиры были разработаны барнаульским дизайнером Софьей Бартко. Для создания атмосферы «уюта, легкости и защищенности» она использовала натуральные материалы из Италии. В частности, из средиземноморской страны приехали плитка, паркет из редких пород дерева и натуральный камень.

Камень используется во многих помещениях. Из него сделаны подоконники, а также декоративные панели на полу и стенах в комнатах и ванной.

В Барнауле за 26,4 млн рублей продается квартира с интерьерами от известного дизайнера. «Авито».

Что касается планировки, то в квартире оборудованы кухня-гостиная, три спальни, большая гардеробная, две полноценные уборные и хозяйственный блок.

«Квартира пронизана энергией счастья и благополучия», — резюмирует автор объявления.

Алтапресс