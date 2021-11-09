Алтапресс: Алтайский госуниверситет купил четырехэтажное здание другого вуза в Барнауле
Алтайский госуниверситет купил на торгах здание, принадлежавшее обанкротившейся «Академии экономики и права». Сделка завершена в октябре, с покупателем уже заключен договор купли-продажи.
Здание на пр. Калинина, 15в. 2GIS
В четырехэтажном здании, расположенном в Барнауле на пр. Калинина, 15в (площадью 2,4 тыс. кв. метра), был экономический факультет академии.
На открытые торги строение выставили вместе с правом аренды участка (21,6 тыс. «квадратов») и восемью метрами теплотрассы. Начальная цена лота — 32 млн рублей. Торги проводили методом публичного предложения — с постепенным понижением цены. Когда цена дошла до 22,4 млн рублей, здание было куплено университетом.
Других желающих приобрести его не было — представитель вуза был единственным участников торгов. В АлтГУ пообещали в ближайшее время рассказать, каким образом намерены использовать новые площади.
Ранее в АлтГУ сообщили о намерениях построить новый учебно-лабораторный корпус на земельном участке по адресу Димитрова, 66. Вуз заявил, что вынужден арендовать у сторонних организаций порядка 20 тыс. кв. метров учебных площадей, и это нельзя назвать ни экономически выгодным, ни перспективным с точки зрения развития вуза.
Затем университет объявил конкурс на разработку проекта строительства нового корпуса. Начальная цена контракта составила 25 млн рублей. Победителем конкурса была признана архитектурная мастерская Александра Деринга «Классика».