ГОРНЯК22 09.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Мамочка, забери меня! Выходцы из детдомов – о вкусных приютских конфетах и несладкой сиротской любви

Горняк22
10 часов Ago

Бывшие воспитанники детских домов и приютов признаются: им с лихвой хватает одежды, техники, еды. Недостает одного, самого главного, — большой родительской любви. Как выпускники детдомов Барнаула пережили отчуждение от близких, и какие страхи кроются за их лучезарными улыбками — в материале altapress.ru.

Игрушка. Плюшевый медведь. pixabay.com.

Есть в России «обычай» — говорить непослушным малышам: «Будешь себя плохо вести — поедешь в детдом». Иногда слово перерастает в дело, и родители отдают капризных (и покладистых тоже) ребят туда, откуда уже не забирают. По данным алтайского министерства образования на 2020 год, в крае насчитывалось 789 сирот. Центров помощи одиноким детям в регионе — 22.

Наш корреспондент побеседовал с теми, кто провел «лучшие годы» в детских домах. Без мам, пап, братьев и сестер. Вдали от дедушек и бабушек.

О «настоящей» семье

Анна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) — жгучая брюнетка с уверенностью во взгляде — побывала в двух центрах помощи. Пожимает плечами и спокойно произносит: «Детские дома наверняка бывают разные. Мне повезло: про те, в которых побывала, ничего плохого не скажу».

Тюрьма, заключение.1 Тюрьма, заключение. CC0

До семи лет Аня жила с биологическими родителями, братом, сестрой и бабушкой. «Папа (вздыхает) попал в тюрьму за распространение наркотиков. Мама (ее впоследствии тоже посадили) с бабушкой постоянно пили».

Регулярные «выходки» родных не оказались безнаказанными, и троих детей забрали органы опеки.

С братом, который живет в приемной семье, наша собеседница не общается. Почему, в подробностях не рассказывает. С сестрой тоже не видится, говорит: «Не хочу».

Кукла.2 Кукла. Михаил Хаустов

Девушке довелось попасть к «новым» матери с отцом. Ее, совсем юную, взяла к себе пара. Вот только вальс, как говорится, играл недолго. Анна часто сбегала из дома, «не находила общего языка с приемной родней», и на нее безжалостно написали «отказную». Так, осенью 2019 года, она очутилась в приюте во второй раз.

Анна,
воспитанница барнаульского детского дома:

Первую неделю в детдоме я провела в изоляторе и дожидалась, пока придут результаты медицинских анализов — они нужны для заселения. Все это время рыдала. Когда обследование закончилось, меня «подняли наверх», познакомили с воспитателями и сверстниками. Обстановка оказалась не такой напряженной и страшной, как я представляла поначалу. Правда, с окружающими я все же сдружилась не сразу, обманывала их и затаивалась.

Не чужие

Ребенок. Башня.3 Ребенок. Башня. pixabay.com.

Учреждение бывшая воспитанница вспоминает без ужаса — наоборот, отзывается о нем с уважением и даже теплом. Уверяет: педагоги находят подход к подопечным, помогают решить насущные проблемы, не отказывают в разговорах по душам. «Конечно, — улыбается она, — изредка журят за беспорядок и другие мелкие недочеты. А куда же без этого? Но наставники и кураторы все равно никого не обижают и всех любят».

По словам Ани, воспитатели — не просто «пришлые» люди. Они старательно заменяют девочкам и мальчикам близких, помогают морально. Уточняет: ежедневно старшие товарищи меняются, и каждый из них подступается к детворе по-своему, «индивидуально и неповторимо». К примеру, через хобби или дружеское общение.

Распорядок в центре помощи сиротам

«Не думаю, что мой распорядок и образ жизни домашнего ребенка сильно различались», — разводит руками девушка.

Дети. Ребенок.4 Дети. Ребенок. unsplash.com

Вот каким было расписание ее дня до выпуска из центра и поступления в медицинский колледж:

  • Стандартные этапы: подъем, умывание и завтрак.

  • Школа. Ее Анна «окончила кое-как». Учеба в 10 классе далась ей особенно тяжело. Рассказывает: «Дело в смене учителей. Да и вообще многое в тот момент переиначилось, перевернулось с ног на голову».

  • После школы — обед, отдых и домашние задания (их помогали выполнить сотрудники детского дома).

Школа. Учеба.5 Школа. Учеба. СС0.

  • За приемом пищи и умственным трудом следует свободное время. Его используют для релаксации, просмотра телевизора, чтения.

  • 16:00 — полдник.

  • И снова несколько часов для «себя любимого» и вдохновенного творчества.

  • 19:00 — ужин.

  • Перед сном обязательны уборка, собирание рюкзаков в школу и душ.

О чем еще рассказала героиня

Пшенная каша6 Пшенная каша www.gastronom.ru/

— Анна, раз вы вскользь упомянули полдник, ужин и свободное время, давайте проведем небольшой опрос и обсудим все тонкости проживания в «большом общем доме». Для начала поинтересуюсь: чем вас кормили?

— Еда в нашей столовой всегда была просто пальчики оближешь! Нам давали каши, сырники, запеканки, аппетитные супы. Еще мы лакомились вкусной выпечкой, йогуртами, фруктами и сладким.

— Как обстояли дела с одеждой? Хотелось наряжаться помоднее?

Мода. Одежда. Магазин.7 Мода. Одежда. Магазин. СС0

— Одевали меня и моих «соседей» отлично! Всех ребят отвозили в магазин, чтобы выбрать хорошие и красивые вещи.

— Чем еще снабжают «жителей» учреждения?

— Всем без исключения предоставляют «мыльно-рыльные» принадлежности и канцелярию. По праздникам девчонкам покупают косметику, мальчишкам — настольные игры и приставки. Не обходится без сладостей.

Конфеты.8 Конфеты. СС0

— Как обстояли дела с культурным воспитанием?

— Мы выезжали в парки, музеи, на разные мероприятия. Бывало, нас навещали аниматоры и интересные люди, которые рассказывали поучительные истории.

— А карманные деньги вы получали?

— Да. Примерно 30 рублей (да-да, вы не ослышались) в месяц. Правда, я не знаю, зачем они. К тому же, в детском доме и так всего достаточно. Кстати, с 16 лет нам разрешали работать.

Рукопожатие. Работа.9 Рукопожатие. Работа. СС0

— Аня, кто для вас самые важные люди?

— Директор детдома и один из воспитателей. Они поддержали меня, когда я впала в депрессию и ничего не хотела. Звонили, писали и приезжали даже в свои выходные.

— Как вас после совершеннолетия отправляли в свободную взрослую жизнь?

— Нам объясняли, как экономить. Заселяли в социальную комнату и на две недели выдавали определенную сумму, чтобы научить жить на нее. После выпуска я также получила деньги — на первое время, до стипендии.

(Не) одинокие

Алкоголь.10 Алкоголь. СС0.

Екатерина Романенко — тогда ей было шесть лет — «переехала» из семьи в 2005 году. Маму девочки лишили родительских прав из-за проблем с алкоголем.

Катя подтверждает: сирот полностью содержат. Предметов первой необходимости у них в избытке. Одежду выдают в определенном количестве.

Екатерина Романенко,
воспитанница барнаульского детского дома:

Нас замечательно одевали: в джинсы, кофты, платья и юбки — прямо, как в семье. Единственная загвоздка в том, что вещи — например, кроссовки — часто были одинаковыми у всех. Но мы относились к этому нормально, шутили и юморили.
Чтобы дать как можно больше, руководители старались привлечь спонсорскую помощь со стороны.

Больше тепла и времени

Рукопожатие.11 Рукопожатие. СС0

Воспитатели, подчеркивает собеседница, поддерживают детей не для того, чтобы отработать смену и получить зарплату. А потому, что относятся к ним неравнодушно и с состраданием.

Для тех, кто остался без родителей, наставники и руководство центров — почти «кровинушки».

Екатерина Романенко,
воспитанница барнаульского детского дома:

Сотрудники детдома входили в круг близких мне людей. А вот гости и потенциальные опекуны казались посторонними. Наверное, еще и из-за того, что меня очень часто проведывала родная бабушка.

День святого Валентина, любовь, романтика.12 День святого Валентина, любовь, романтика. СС0

— Чего ребенку вне семьи хочется сильнее всего?

— Внимания и любви. У нас были хорошие педагоги и руководство, которые пытались уделить время всем. Но ребятни много и «разорваться», к сожалению, сложно.

— Что радовало вас после выпуска из приюта?

— Возможность распоряжаться временем и не соблюдать строгий распорядок дня.

«Вот бы домой»

Мать и ребенок13 Мать и ребенок СС0

Свою историю поведала еще одна выпускница детского дома Валерия Березова. В жизни ее мамы «настал переломный момент» — она, рассказывает Лера, стала выпивать.

Родительницу лишили прав на ребенка. Опеку взяла на себя прабабушка, но ее здоровье вскоре ухудшилось, и Березова в 2016-м оказалась в приюте.

Собеседница убеждает: «Для меня детдом — как садик. В нем живут такие же маленькие человечки. Только вот жизненная ситуация у них трудная».

Море, краб.14 Море, краб. CC0

Развлечений здесь, отмечает, хватало. В таких учреждениях никого не обделяют, каждому покупают одежду и технику. Но «домой хочется все равно». А еще есть у Леры маленькая заветная мечта — попробовать тихоокеанского краба.

— А в какой школе вы учились?

— В обычной, общеобразовательной, с домашними детками.

— Как складывались отношения с одноклассниками?

— Конфликтов не было. Но и близкого общения тоже.

Младенец, роды.15 Младенец, роды. unsplash.com

Кроме учебы, юная барышня увлекалась спортом и ходила в театральный кружок.

Жизнь после детского дома, уточняет, сложилась хорошо. Валерия вышла замуж, воспитывает малыша и учится в Академии гостеприимства, получила квартиру. Для себя и семьи стремится «к лучшей жизни».

Валерия Березова,
воспитанница барнаульского детского дома:

Сирот обязательно адаптируют к самостоятельности после выпуска. Нас селят в социальную гостиницу и выделяют деньги на продукты. Еще государство гарантирует жилье, поступление в вуз.

Любовь, привязанность и интим

Ребенок плачет.16 Ребенок плачет. СС0

Ирина, прожившая пять лет в детдоме Панкрушихинского района и столько же — в приемной семье, отчетливо помнит свою «телепортацию» в приют.

Ирина,
воспитанница детского дома:

Дома я лишилась по «ошибке» родителей. Отец был на заработках, а мама в это время ни с того ни с сего начала пить. На нее пожаловались знакомые и соседи, поэтому к нам пришли из соцзащиты. Меня и двух моих братьев-погодков забрали сначала в приют, а после этого в детский дом.

Когда девушке исполнилось 18, она переехала в Гальбштадт, там получала образование кондитера. Правда, не доучилась — бросила. Последние несколько лет живет в Барнауле. Говорит: «Здесь нравится».

Любовь17 Любовь СС0

С Ирой мы поговорили о любви (причем, в разных ее проявлениях).

— Первую любовь помните?

— Конечно. Мужчина был гораздо старше.

— А почему расстались?

— Не сошлись характерами.

Секс, женщина.18 Секс, женщина. СС0

— Повысим «амурный градус» нашего разговора. В детдоме рассказывают о сексе?

— Нет. Я обо всем узнала сама. Прочитала, краем уха услышала.

— Скажите, что для вас любовь?

— Это поддержка, опора, взаимопонимание и надежда. Нечто «до дрожи».

Беременность. Девушка.19 Беременность. Девушка. Pixabay.com

— У вас маленький ребенок. Вы радовались его рождению?

— Да, безумно! И, узнав о беременности, была очень счастлива. Обожаю детей. Они самое дорогое, что есть на свете.

— От чего хотите уберечь дочь?

— От серьезных проблем. Сейчас окружение «опасное» и дети «опасные». Я, конечно, и сама не старуха, но все равно страшно. Хотя в дочке я уверена. Она умненькая, воспитанная и сможет постоять за себя.

Отец и ребенок.20 Отец и ребенок. СС0

— С папой общаетесь?

— Да. Иногда. И, на самом деле, сердце сжимается, когда он называет меня дочерью.

Алтапресс

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