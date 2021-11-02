ГОРНЯК22 02.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В пригороде Барнаула за 9 млн рублей продается коттедж с холодным скандинавским характером и «горячей» зоной для отдыха

Горняк22
28 минут Ago

Дом, выставленный на продажу, построен в прошлом году в развивающемся поселке Новая грань на ул. 5-я Парковая. В коттедже все готово для комфортной жизни: подведены коммуникации, сделан дизайнерский ремонт, оборудована зона для отдыха. Общая площадь недвижимости — 150 кв. м. Размер участка под ним — 8 соток. Цена — 60 тыс. рублей за кв. м.

В поселке Новая грань продается коттедж за 9 млн рублей. "Циан".

Коттедж стоит на участке в окружении не менее ярких представителей современного индивидуального домостроения. На их фоне он выгодно отличается четкостью форм фасада и продуманной концепцией. Здесь традиционный скандинавский взгляд на жилье прекрасно сочетается с чисто сибирской прагматичностью.

В доме четыре комнаты, гардеробная, большая кухня-гостиная с выходом на террасу, две уборные. По периметру установлено видеонаблюдение.

К слову, внутреннее наполнение полностью сочетается с общей парадигмой. В интерьере преобладает белый цвет, характерный для скандинавского стиля. Он символизирует затяжные зимы севере Европы.

Холод обстановки «оживляют» расставлены акценты. В интерьере дома нашлось место для «морского» уголка глубокого синего оттенка в кухонной зоне и ярким осенним мотивам в одной из спален.

Белизну и сдержанность основных помещений дома уравновешивает зона отдыха с «горячими» элементами — деревянным потолком и ярко-красными челами на стульях.

В поселке Новая грань продается коттедж за 9 млн рублей.1 В поселке Новая грань продается коттедж за 9 млн рублей. «Циан».

Территория коттеджа пока не облагорожена, на ней высажен только газон — есть где разгуляться ландшафтному дизайнеру. На нем стоит сруб для бани и теплый, вместительный гараж.

Сам поселок благоустроен: улицы заасфальтированы и освещены, оборудованы детская и спортивная площадки.

Доехать до центра города можно за каких-то 15 минут и пока без пробок.

Алтапресс

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