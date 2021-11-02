Алтапресс: Держи меня, кость! Барнаульские врачи рассказали об «эпидемии» остеопороза

Согласно статистике, 14 млн человек в стране страдает от остеопороза — снижения минеральной плотности костной ткани, которая неизбежно ведет к переломам. В Барнауле чуть боле 3000 диагностированных случаев, но это лишь небольшая верхушка айсберга. Врачи говорят, что заболевание развивается почти у всех и протекает без клинических проявлений, так что пациенты попадают к врачу уже «сломанными». Тогда и выясняется, что «строить» кости поздно и придется всю оставшуюся жизнь принимать специальные препараты.

Травма, костыли. CC0

Что такое остеопороз

Остеопороз — хронически прогрессирующее системное заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях. Происходит снижение плотности костей, нарушение их микроархитектоники и усиление хрупкости, потому что нарушается обменный процесс в костной ткани. Проще говоря, она разрушается быстрее, чем организм ее строит. Отсюда снижение прочности кости и повышение риска переломов.

Трость. Пенсионер. СС0

Главный ревматолог Алтайского края Оксана Цюпа говорит, что, как правило, врачи имеют дело с вторичным остеопорозом — когда он становится клиническим проявлением другого заболевания. То есть, человеку может быть диагностирован сахарный диабет, артрит или, например, почечная недостаточность, а остеопороз так и останется «на вторых ролях» и не попадает в статистику, хотя именно он может стать причиной тяжелых травм и даже летального исхода.

Кто рискует заболеть

У остеопороза огромное количество причин — от недостаточной физической активности и алкоголизма до эндокринных расстройств, аутоаллергий, депрессий и длительного приема определенных лекарств.

В 80% случаев диагностируется постменопаузальный остеопороз. Им страдают женщины в возрасте 49−51 лет, когда их яичники перестают вырабатывать гормоны, имеющие важное значение для костной ткани. Роды и лактация — также факторы риска: кальций начинает вымываться из костной ткани, рассказывает доцент кафедры акушерства и гинекологии АГМУ Анжелика Гальченко.

Рентген. Снимок. Врач СС0

В группе риска — женщины, которым в раннем возрасте удалили яичники. Остеопороз у них может начаться уже через пять-семь лет.

Травматолог-ортопед Александр Чанцев подтверждает, что врачи чаще всего встречаются с остеоопорозом на стадии развернутой клинической картины, и это в основном — женщины среднего и старшего возраста. Мужчины заболевают реже и в более зрелом возрасте — 70+. Это так называемый синильный (старческий) остеопороз, связанный с общими процессами увядания организма.

При приеме гормональных препаратов у людей с эндокринными заболеваниями остеопороз развивается очень быстро. Возраст здесь не играет роли. При этом, по словам врачей, никакой клинической картины наблюдаться не будет, пока человек не «сломается».

Пенсионер. Анна Зайкова

Как диагностируют остеопороз

Алтайский центр медицинской профилактики недавно приобрел денситометр — аппарат для диагностики остеопороза. Он работает как УЗИ, определяя плотность костей и их «возраст». Процедура быстрая и безболезненная, пройти ее можно раз в год и бесплатно по полису ОМС. Противопоказаний нет вообще. Аппарат способен показать даже самые мелкие поражения костной ткани — от 3%.

Заведующая организационным отделом Центра медпрофилактики Любовь Михайлова говорит, что денситометрию стоит обязательно сделать женщинам в менопаузе, а также беременным и кормящим, людям, которые принимают кортикостероиды более трех месяцев (они выводят кальций), онкологическим пациентам и тем, у кого есть сахарный диабет и тиреотоксикоз.

Однако нет специальной программы, которая бы предусматривала денситометрию всего населения из групп риска. По словам эндокринолога Инны Вейцман, и отдельных специалистов по остеопорозу нет, поэтому заболевание профилактирует и лечит тот, к кому попадает пациент: кардиолог, эндокринолог, гинеколог, травматолог, уролог и пр. Впервые выявленный пациент с остеопорозом требует нуждается в консультациях многих специалистов, чтобы каждый из них исключил патологию по «свой линии».

Часто пациенты даже не обращают внимания на небольшую боль, которая возникает при переломах от остеопороза. Поэтому, когда дело доходит до врача, оказывается, что поражено уже 20−30% костной ткани. Поэтому количество выявленных случаев заболевания, по оценкам врачей, примерно в сто раз меньше, чем в реальности.

Рентген. СС0.

Как ломаются кости

Кости без вымытого из них кальция, с разрушенным органическим матриксом — межклеточном веществом — очень быстро ломаются даже от незначительных нагрузок. Например, если, выходя из ванной, неудачно опереться на ладонь, то можно сломать лучевую кости в нижней трети, а упав на спину, повредить позвонки. В день в травмпунктах Барнаула оказываются три-пять пациентов с переломом лучевой кости.

Пожилые люди чаще всего ломают шейку бедра. Позвоночник в нижней его части, лучевая кость и бедро — три точки-«мишени», которые при остеопорозе повреждаются первыми.

«Известны истории, когда человек просто сел на диван и сломал позвоночник, — рассказывает Александр Чанцев. — Более того, иногда позвонки ломаются даже тогда, когда человек просто кашлянул или чихнул».

Позвоночник. Девушка СС0

Такие пациенты долго лечатся у неврологов с остеохондрозами, а потом на рентгеновских снимках обнаруживаются просевшие и сломанные позвонки. Остеопороз называют «безмолвной эпидемией», потому что пациенты могут не замечать изменений в организме.

При переломе шейки бедра речь идет буквально о спасении жизни человека. По словам Анжелики Гальченко, только 12% пациентов с такой травмой возвращается к привычному образу жизни. 20% погибает от застойной пневмонии (инфекционного воспаления легких) или тромбоэмболии (острой закупорки сосудов), урологических инфекций, остальные получают инвалидность и чаще всего не могут обходиться в быту без посторонней помощи.

«Не зря в краевой клинической больнице скорой помощи открыт центр экстренного эндопротезирования, — говорит Чанцев. — Если не поставить искусственный сустав, пациента невозможно будет выходить. В 99,9% случаев этот перелом не срастается самостоятельно. Так что эндопротезирование при переломе шейки бедра — это как удаление аппендикса — жизненно важно».

Женские ноги. fishki.net.

Как сохранить плотную кость

При остеопорозе большое значение имеет телосложение. Переломы чаще всего случаются у худых людей: вес меньше 57 кг — прямая угроза. Особенно это касается женщин. Жир способен выделять половые гормоны и защищать кости, а кроме того, становится амортизатором при падении.

«Это не значит, что нужно срочно „наедать“ жировую массу, — говорит Анжелика Гальченко. — Просто стоит правильно питаться». У курильщиков, согласно исследованиям, кости разрушаются в полтора раза быстрее, чем у некурящих людей. Примерно на 30% плотнее кости у спортсменов и просто людей, которые регулярно занимаются физкультурой.

Обязательна тренировка мышечного каркаса, чтобы защитить кости при падении, и равновесия — чтобы исключить само падение.

Мужчина, мышцы. CC0

Тем, кто хочет сохранить кости как можно дольше, стоит следить и за здоровьем желудочно-кишечного тракта. Эти заболевания уменьшают поверхность всасывания питательных веществ, в том числе кальция.

Врачи говорят, что вернуть потерянный кальций и заново построить кость невозможно. Таких препаратов нет в фармацевтическом арсенале. Главная задача здесь — выявить потерю костной ткани, когда она минимальна, и провести терапию, чтобы не было дальнейшего разрушения.

Алтапресс