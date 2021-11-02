Алтапресс: «Доиграемся в демократию»? Почему в Алтайском крае не строят современные мусорные полигоны

Счетная палата РФ в прошлом году включила Алтайский край в не самый почетный список регионов с критичным состоянием полигонов еще. Год спустя гордиться региону по-прежнему нечем. Современные полигоны с сортировкой-переработкой мусора так и начали строить, протесты жителей загнали ситуацию в тупик, а старые полигоны пора закрывать. Участники круглого стола, прошедшего в «Сибирской медиагруппе», попытались понять, как все-таки вырулить из тупика.

Вблизи полигона ТКО в Барнауле. Анна Зайкова.

Запретить нельзя эксплуатировать

Летом нынешнего года в Первомайском районе случился «бунт». Сельские жители, обычно не склонные к протестам, выступили против крупного проекта полигона с сортировкой мусора, извлечением вторсырья, сбором фильтрата и очистными сооружениями — экотехнопарка.

Компания «Механизатор» затеяла свой проект, чтобы «все было хорошо и чисто», говорит председатель совета директоров Юрий Калинин. Объект намеревались строить по образу и подобию новокузнецкого, запущенного фирмой «Эко-Ленд» в 2008 году.

А назвать решили экотехнопарком: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — то ли шутя, то ли всерьез объяснил Калинин.

Принимать в эхотехнопарке хотели весь барнаульский мусор — и, в общем, понятно, почему. Отходов на полигоне Барнаула за 47 лет накопилось столько, что уже пора и закрывать: остаточная вместимость его будет исчерпана в 2023 году, приводит данные Росприроднадзора Лариса Казанцева, замминистра природных ресурсов и экологии края.

Мусорный комплекс в Новокузнецке. www. ecoland-nk.ru

Более того, по нынешним законам полигон в черте населенного пункта размещать запрещено. И, к тому же, наш мусорный объект слишком близок к контрольной точке аэродрома — 6 км вместо положенных минимум 15.

И вот теперь инициаторы строительства экотехнопарка, заявившие об инвестициях в 600 млн рублей, в недоумении. Что делать-то? Тупик.

Юрий Калинин («Механизатор»). Altapress.ru

Строить нельзя запретить

Калинин рассказывает, сколько кругов прошла его команда, чтобы найти подходящее для объекта место. Изучили три района — Калманский, Павловский, Первомайский — по всем требованиям подошел только последний.

Потом думали взять за основу полигон у Зудилово, что в 3,8 километрах от села. Рекультивировать то, что есть, а экотехнопарк построить рядом. Вникли, посчитали — снова не получается: с учетом санитарно-защитных зон (1 км) объект затронул бы 24 смежных участка.

Наконец остановились на территории у поселка Новый. Купили участок в 500 га — экотехнопарк должен был занять 106.

Этот участок полностью соответствует всем требованиям законодательства и более того — он избыточен по расстоянию до населенного пункта (2636 метров при норме 500 метров) и в три раза превышает требование к расстоянию до объекта обработки отходов. Ничьих прав он не затрагивает, — объясняет Калинин.

Место расположения участка под экотехнопарк в Первомайском районе. Altapress.ru

Затем компания, как положено, провела все виды изысканий — геологические, экологические, геодезические. По словам Калинина, все эксперты подтвердили: участок подходит.

По действующим нормативам грунтовые воды должны быть не менее 2 метров до тела карты полигона — у нас 15 метров. Кроме этого, мы получили положительное заключение всех ведомств правительства края и проектировщиков авиационного участка дороги. Запросы в Минобороны тоже дали положительный результат: там сказали — занимайтесь, нам эта зона неинтересна, — объясняет он.

На все про все компания затратила большие средства. Оставалось перевести участок из сельхозземель в земли промышленности — ну и начать стройку. Но из-за протестов жителей в правительстве края отказались от проекта. «Решение окончательное», — твердо заявил вице-губернатор Александр Лукьянов.

Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка. Facebook Олега Боронина.

Разрешить нельзя спрашивать

Мусорная драма в Первомайском районе весьма показательная. Новые полигоны на Алтае строить придется. Из примерно 1 тыс. алтайских мест захоронения отходов только 17 включены в госреестр и работают легально. И их ресурс закончится через 8−10 лет.

Это чрезвычайно маленький срок, он требует принятия незамедлительных мер», — утверждает Лариса Казанцева.

Между тем, публичные обсуждения подобные проекты проходить обязаны… Но жить рядом со свалкой никто не хочет и в то, что объект построят экологичный, не верит.

Вы поймите психологию людей, — пытается растолковать Юрий Логинов, председатель Первомайского районного собрания. — У нас нет прецедентов жизни в хороших условиях рядом с такими объектами. Везде негативные.

Юрий Логинов, председатель Первомайского районного собрания депутатов. Altapress.ru

В таких условиях шанс получить согласие от граждан явно снижается. Не удивительно, что один из чиновников в частном разговоре посетовал — играем, мол, в демократию: если участок отвечает нормативам — надо строить. А то ведь доиграемся — и не появится ничего (считал чиновник).

Согласно последней версии схемы обращения с отходами, в Барнаульской зоне предполагается построить: экотехнопарк в Первомайском районе, полигон ТКО в Санниковском сельсовете, реконструировать полигон у села Зудилово и полигон в Павловском районе.

В Барнауле должно быть создано две мусороперегрузочные площадки — на месте ныне существующего полигона и на пр. Калинина, 116.

Доверять нельзя проверять

И, надо сказать, к этому дело и идет. Первый крупный инвестор, который отважился заявить проект, — частный. Между тем, общественник Кирилл Саидов утверждает: вот именно частникам не верят особенно.

Читаешь комментарии и там пишут: если частник — то построит, год поделает, а потом все превратится в обычную свалку. Никто не будет перерабатывать», — говорит Саидов.

Общественник Кирилл Саидов (слева) и глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. Altapress.ru

И сейчас, после летнего взрыва эмоций, жители держат ухо востро — как бы кто не пропихнул за их спиной нежелательную свалку. Саидов рассказывает: после выборов в соцсетях снова начали шуметь.

Причиной, видимо, стала новая схема размещения отходов. В ней указано место строительства полигона в 2023 году: село Санниково. Санниковский сельсовет.

В населенном пункте строить полигон запрещено законом, успокаивает Лариса Казанцева, просто конкретный участок еще не выбрали — вот и указали примерные координаты.

Но дело сделано, Санниково обозначено в официальном документе. «Опять на те же грабли наступаем», — сетует депутат АКЗС Иван Мордовин.

На круглом столе идут дебаты о полигонах. Altapress.ru

Говорить нельзя молчать

«Те же грабли» — это, в общем-то, о том, что жителям ничего не объясняют. То, что «Механизатор» со своим проектом не познакомил местных жителей заранее, многие участники круглого стола назвали главной его ошибкой.

Надо было сделать презентацию, показать картинки, как это выглядит на действующих предприятиях. Если это будет сделано, может быть, придет понимание, что строить надо, — предположил, например, Вячеслав Лаптев, зампред комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС.

Проект нацпарка «Салаир» готовили семь лет, напомнил Сергей Войтюк из народного фронта, провели огромное количество слушаний на всех территориях, которые он затронул.

Юрий Калинин («Механизатор»). Altapress.ru

Юрий Калинин в ответ кипятился: что, в каждом из трех районов, в которых он искал участок, надо было с людьми встречаться? И с чем к ним выходить, пока нет решения по участку? Но его аргументы не приняли.

В администрации Первомайского района, в районном собрании депутатов, на территории района проживают адекватные люди, которые готовы к конструктивному разговору. Если предложения будут разумными с точки зрения законодательства и здравого смысла, мы вполне сможем прийти к решению, которое всех устраивает, — заверил Петр Роккель, замглавы администрации Первомайского района.

«А если кто не умеет с людьми разговаривать — обращайтесь», — резюмировал Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета.

Петр Роккель, замглавы администрации Первомайского района (справа). Altapress.ru

Продлить нельзя закрыть

Ну и напоследок — немного утешительной информации от Виктора Карла, гендиректора «Эко-Комплекса», оператора барнаульского полигона ТКО. Есть вероятность, что срок службы полигона будет продлен и после 2023 года, утверждает он. Это значит, что срочно искать, куда девать барнаульские отходы, не придется.

По его словам, объем мусора до 1 января 2019 года считали, переводя кубы в тонны по нормативу: в 1 кубе — 200 кило. И вот в «Эко-Комплексе» предположили: расчеты неверные, остаточная мощность полигона выше и заказали исследования.

Новые расчеты готовы и переданы в Росприроднадзор. Если ведомство их примет, полигон сможет работать и после 2023 года. Если не примет — что ж, по мнению Карла, он будет функционировать «по отдельному документу, как везде в стране».

Из отчета Счетной палаты. По данным на 1 января 2019 года. Altapress.ru

Более того, на барнаульском полигоне есть резервы. По его телу проходит ЛЭП, под которой — защитная зона, где мусор не захоранивают. Если вынести ЛЭП за границу свалки — появится место. Пока, правда, в «Алтайэнерго предложили «Эко-Комплексу» сделать это самому — построить пять новых опор и передать линию им в собственность. Но Карл рассчитывает найти другое решение.

По нашим расчетам, мы можем туда еще три года безболезненно захоранивать отходы при наших объемах — если эту ЛЭП вынести за пределы полигона. Но это не значит, что Барнаулу не нужен новый полигон, — сказал Виктор Карл.

Что такое Барнаульский полигон твердых коммунальных отходов?

Введен в эксплуатацию в 1974 году. Площадь — 32 гектара. Разделен на две карты, одна из них — площадью 11 га — выведена из эксплуатации.

Полигон может захоронить 13,2 млн тонн отходов. Остаточная мощность — 751 тыс. тонн. В 2019 год полигон принял 224 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, в 2020-м — 232 тыс. тонн. Кроме этого, полигон принимает и другие, не коммунальные отходы.

В Барнаульской зоне действуют еще три легитимных полигона: в 4 км от Зудилово (площадь 6 га, остаточная вместимости 23−64 тыс. тонн), в Павловском районе (6 га, остаточная вместимость 129 тыс. тонн) и в Троицком районе (4 га, остаточная вместимости 26 тыс. тонн).

Алтапресс