Алтапресс: «Один из нас уже умер». Что происходит в приговоренном доме Барнаула после участия его жильцов в московском телешоу

Жильцы дома на ул. Профинтерна, 38 в прошлом году с удивлением обнаружили, что их жилье признали аварийным. Сами они уверены, что здание требует ремонта, но вполне пригодно для проживания. Позиция чиновников сводится к одному: хотите оспорить решение о сносе, идите в суд. В сентябре многострадальный дом прогремел на всю страну — барнаульцев пригласили в Москву, на «Первый канал», для участия в телешоу «Мужское и женское». О том, решилась ли проблема, и как сейчас живут люди — в репортаже altapress.ru.

Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Московский подход

Больше месяца тому назад история дома на ул. Профинтерна, 38 вышла на федеральный уровень. О ней рассказали на «Первом канале», в эфире телешоу «Мужское и женское».

«Жителей нашего дома лишают единственного жилья», — пояснил тогда в беседе с ведущей старший по дому Евгений Никоненко.

Здание, в котором был главный офис «Элин-Банка», Барнаул, ул. Профинтерна, 38. Altapress.ru

С тех пор судьба дома и его жильцов не стала яснее. Люди продолжают бесконечную переписку с чиновниками, но администрация города, Межведомственная комиссия Барнаула и Алтайский центр строительно-технической экспертизы стоят на своем — аварийное здание нужно сносить.

«Этот дом простоит еще не одно десятилетие. У него ленточный фундамент, настильные перекрытия, а под зданием находится бомбоубежище. Его бы капитально отремонтировать, привести в порядок крышу, и можно жить дальше. Но статус сменился, поэтому мы не можем принять участие в программе по капитальному ремонту, да и текущий нам уже не делают», — рассказывают жильцы обреченного дома, грустно поглядывая на стены здания.

Они добавили, что живут теперь, как на пороховой бочке — постоянно ждут выселения, боятся, что их отправят в маневренный фонд или выдадут копеечную компенсацию за «жилые квадраты» в центре города.

Старший по дому Евгений Никоненко. Дарья Беркетова.

«За основу взяли «незаконнорожденные «документы. Теперь появилось распоряжение с двойным чтением. Нам дали срок на снос за свой счет. В случае, если мы этого не сделаем, изымут земельный участок и сами снесут дом. Мы думаем, что все это было запущено не зря. Место, где стоит наш дом, перспективное, земли много — более четырех тысяч квадратных метров. По соседству — большая новостройка. Думаю, территорию просто хотят отдать застройщику», — отмечает Никоненко.

А что же москвичи? На этот вопрос жильцы лишь пожимают плечами.

«Обещали помочь. Сказали, чтобы в случае чего мы звонили. А пока тишина»,— рассказала жительница злополучного дома Галина.

Вопросы без ответа

Жительницы дома на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Широкого резонанса программа не получила. Люди признаются: ожидали, что внимание к проблеме со стороны федеральных СМИ поможет вернуть дому статус «нормального», но пока воз и ныне там.

«Даже Москва не помогла, хорошо хоть проезд туда и обратно оплатили», — примерно так можно словесно охарактеризовать настрой жителей.

Сегодня их жизнь перешла в привычное русло. Ее омрачает только дамоклов меч нависшего сноса. Он маячит в перспективе, но давит тяжким грузом неизбежного. Многие уже просто сдались.

Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

«В доме много пожилых людей. Они уже не верят в благополучный исход ситуации. Один из нас уже умер: дедушка из соседнего подъезда. Он очень переживал, что дом снесут, волновался о том, какая судьба его ждет», — рассказали жители.

Не опускает руки только Евгений Никоненко. Он аккуратно собирает все документы, в том числе ответы чиновников, органов правопорядка и судебные решения. Пока бумаги свидетельствуют не в пользу жильцов и «нормальности» их дома.

«В этой истории много вопросов, которые так и остались без ответа. Например, почему два разных дома объединили в один? Как получилось, что на собрании управляющая компания ставила вопрос об экспертизе крыши, а в итоге заказала проверку всего дома по Профинтерна, 38? Почему в работе комиссии, которая по какой-то причине приезжала на объект во время ковидных ограничений, участвовали не все жильцы? Почему после принятия решения о том, что дом аварийный, никто не уведомил об этом остальных жильцов? И так далее, и тому подобное…» — замечает Никоненко.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Он добавляет, что изнанкой развернувшейся истории может быть халатность ответственных лиц, не разобравшихся в ситуации со сложным домом, или превышение своих полномочий отдельными чиновниками. Мужчина уверен: схема по признанию его дома аварийным должна быть проверена сотрудниками Следственного комитета. Сейчас Евгений Никоненко как раз собирает все необходимые документы, чтобы обратиться за помощью к правоохранителям.

Справка

Раньше дом состоял из двух строений, которым были присвоены разные адреса. Его часть, расположенная параллельно ул. Профинтерна, значилась под литерой «38» (1962 года постройки), перпендикулярное здание — «38, к. 2» (1937 года постройки). На сегодняшний день на кадастровой карте значится один большой дом по адресу ул. Профинтерна, 38.

На портале «Реформа ЖКХ», в реестре аварийных значится дом с литерой «38». В 2020 году он был признан аварийным и в 2021 году исключен из списков на проведение капитального ремонта. Про второй корпус подобных сведений нет.

По словам старшего по дому, как такового технического паспорта на дом не имеется, как и кадастрового плана. Мужчина предполагает, что в Росреестр могла закрасться ошибка.

Клеймо аварийности

Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Тем временем, клеймо аварийности уже дает о себе знать. По словам жильцов, если раньше управляющая компания хоть как-то ремонтировала жилое здание, то теперь все работы прекращены.

«Но мы продолжаем платить по квитанциям, в том числе за текущий ремонт», — поясняют они.

В одном из подъездов теперь уже единого дома в прошлом году демонтировали батарею отопления. Предполагалось, что мастер заменит прохудившийся радиатор. На дворе поздняя осень, грядут холода, а новой батареи как не было, так и нет. Евгений Никоненко спокойно замечает: «Значит, зимой в подъезде снова будет холодно. Стояк нам уже ремонтировать не будут».

У дома на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

А еще люди пожаловались, что управляющая компания не занимается зданием и даже во дворе не убирает. В УК «Смарт» по последнему заявлению пояснили: денег мало, поэтому за небольшую зарплату работать идут представители соответствующего контингента. Периодически дворники просто теряются из вида. В целом же, в компании говорят, что про дом не забывают и выполняют все функции, обусловленные законодательством в сфере ЖКХ в полном объеме.

Жильцы добавляют: они уже давно взяли дело в свои руки — сами и за свой счет вызывают мастеров по ремонту сантехники и коммуникаций, приводят в порядок двор. Зимой, например, местные автолюбители скидываются на трактор, чтобы очистить территорию от снега.

Факт

В одно части дома 18 квартир, в другой — 55, из них 15 — муниципальные.

Крыша едет , дом стоит

Внутри дома, признанного аварийным. Дарья Беркетова.

Нас ведут на крышу дома. Именно с нее все началось. Больше десяти лет назад кровлю как бы капитально отремонтировали. Но подрядная организация, по словам жильцов и руководителя управляющей компании «Смарт», сделала это из рук вон плохо.

Невооруженным взглядом видно, что работы проведены недобросовестно. Один конденсат на внутренней стороне кровли (которого, по словам экспертов, не должно быть — Прим. ред.) говорит о многом. Часть деревянных балок и стропил — старые, часть — не отвечают существующим нормам. Профлист положен с нарушением технологии, да и его толщина вызывает у специалистов много вопросов. Об этом рассказали в «Смарте».

Не удивительно, что крыша до сих пор постоянно протекает. Несколько квартир регулярно подтапливало. Когда жильцы двух из них решили сделать ремонт и убрали отделку, обнажилась неприглядная истина: стены и перекрытия разрушаются. Об этом нам сообщили в управляющей компании, куда люди отправились в первую очередь.

Внутри дома, признанного аварийным. Дарья Беркетова.

В итоге, жильцы двух пострадавших квартир инициировали рассмотрение вопроса об аварийности здания. Об этом свидетельствуют материалы Октябрьского районного суда, который в сентябре прошлого года отклонил иск к Межведомственной комиссии Барнаула для оценки жилых помещений и мэрии «о признании заключения и распоряжения незаконными».

В решении сказано, что формально процедура оценки недвижимости на аварийность не была нарушена, как и процедура оформления необходимых документов со стороны представителей городских властей.

В деле фигурируют Н.В. Суховеева и Т.А. Сосульникова. Женщины написали заявление «с просьбой рассмотреть на заседании комиссии вопрос о признании многоквартирного дома аварийным». В УК «Смарт» отметили: жительницы были уверены, что здание в плохом состоянии. Однако их соседи полагают, что дело в другом: Суховеева и Сосульникова могли запустить процесс, желая отремонтировать жилье за государственный счет.

Житель дома на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Важно, что в данной ситуации управляющая компания, зная о запросе двух своих клиенток, вынесла на общее собрание дома вопрос об экспертизе крыши, а не всего дома. О том, почему это было сделано, в организации так и не смогли ответить. Впоследствии именно это решение и стало основанием для проведения экспертизы, после которой был запущен пока необратимый процесс по вынесению приговора трехэтажному жилому дому.

Экспертиза обошлась в 20 тыс. рублей. Они были списаны с общего счета здания. После того, как выяснились детали, остальные жильцы обратились в прокуратуру. Ведомство постановило: деньги были взяты незаконно. УК пришлось вернуть всю сумму обратно на счет. А вот экспертизу, как и решение Межведомственной комиссии, никто отменять не стал.

«Прокурор не обладает специальными познаниями в целях определения технического состояния многоквартирного дома на предмет его аварийности. <…> В этой связи прокурор не наделен полномочиями по обращению в суд в ваших интересах по указанной категории дел», — гласит ответ городской прокуратуры на заявление об отмене постановления комиссии.

Далее жильцам рекомендовали «самостоятельно обратиться в суд за защитой нарушенных прав».

Коммерческий след

Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

В обреченном доме на сегодняшний день находятся еще и коммерческие помещения: магазин торговой сети «Красное&Белое», цветочная лавка «Ажур» и транспортная компания «Шерл АТК». Собственники недвижимости узнали о планируемом сносе здания только от корреспондентов altapress.ru. По их словам, бизнесменов никто не предупредил о смене статуса строения.

Есть еще одна любопытная деталь: жильцы утверждают, что технические помещения подвала администрация когда-то продала. Новый собственник, по уверениям людей, сдал коммерческую недвижимость предпринимателю, занимающемуся разведением съедобных грибов на продажу.

Что происходит в помещениях, и как сырость отражается на доме, жильцы не знают, так как доступ в подвал для них закрыт.

Большая ответственность

У дома на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Гендиректор Алтайского центра строительно-технической экспертизы Денис Журбий рассказал нам, что специалисты организации выполняли четко поставленную задачу: определить техническое состояние той части здания, фасад которой выходит на ул. Профинтерна. И в договоре это было четко прописано.

«На основании выявленных повреждений конструкций был сделан вывод, что в доме есть признаки аварийности отдельных элементов, и есть вероятность обрушения. Поскольку каждая несущая конструкция является неотделимой частью всего здания, согласно методике, мы и сделали вывод о том, что объект в целом аварийный», — отметил собеседник.

Он добавил: здание нельзя назвать безопасным, если у него хотя бы одна конструкция может обрушиться. В первую очередь речь идет о чердачных перекрытиях, несущих элементах балок крыши, трещинах в стенах.

Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

«На основании только этих признаков методика обследования позволяет отнести данные конструкции к аварийным и распространить этот статус на все здание», — подчеркивает Журбий.

Он поясняет: в случае, например, с панельным домом, можно отдельно рассматривать каждую секцию. Если одна из них аварийная, то другие могут быть и не затронуты при обрушении. И при таких обстоятельствах, рассказывает он, специалисты не могут назвать весь дом аварийным.

Руководитель АЦСТЭ продолжает: в доме на ул. Профинтерна, 38 общие стены и перекрытия. Если обрушится хотя бы часть перекрытий, это может привести к цепной реакции, и дом сложится весь. Предвидеть, что впоследствии произойдет со зданием, невозможно.

Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

«Мы не готовы были взять на себя ответственность и назвать объект безопасным для дальнейшей эксплуатации», — добавил Журбий.

В то же время эксперт отметил, что жильцы, получив заключение специалистов, могли бы и «не давать ход делу», но они оформили заявление, собрали весь пакет документов и отправились к городским властям.

Тут помню , тут — не помню

Счетчик. Pixabay.com

В центре дела о признании дома аварийным — управляющая компания «Смарт». Именно она заказала экспертизу всего здания на основании собрания жильцов, где люди проголосовали за исследование лишь крыши.

Дмитрий Никифоров, и.о. руководителя «Смарта», на вопрос о такой нестыковке не смог ответить, сославшись на давность события. Хотя дом признали аварийным лишь в прошлом году.

Никифоров также не смог развернуто пояснить, почему на выездное совещание не позвали большую часть жильцов и старшего по дому.

Дворник. Барнаул. Altapress.ru.

«Участвовали те, кто выразил желание. Никому отказано не было», — говорит собеседник.

По поводу заявления на признание дома аварийным он пояснил, что никто, кроме самих жильцов, не мог дать ход экспертизе. После подачи документов было проведено выездное совещание с участием жильцов и чиновников профильных комитетов. По словам собеседника, оно проходило буквально «на крыльце дома». Для решения хватило осмотра двух квартир, откуда «был доступ к основным инженерным коммуникациям и несущим стенам».

Жильцы большинства квартир данную экспертизу намерены оспорить в суде и обратиться в следственные органы, чтобы специалисты детально разобрались в подоплеке сложившейся ситуации.

Алтапресс