ГОРНЯК22 01.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 10 млн рублей продается квартира с японским колоритом и спальней для истинной любви

Горняк22
11 часов Ago

Недвижимость находится в центре краевой столицы в новой 16-этажке на ул. Промышленная, 4. Площадь трехкомнатной квартиры — 96 кв. м. Цена — 104,2 тыс. рублей за «жилой квадрат». От схожих предложений ее отличает неповторимый и по-японски сдержанный интерьер.

На берегу Ковша в Барнауле продается квартира за 10 млн рублей. "Авито".

Автор объявления на «Авито» немногословен, как настоящий самурай. В тексте описания сказано лишь, что при желании новый владелец может приобрести недвижимость с мебелью и техникой, либо без обстановки.

Об объекте известно следующее. «Трешка» находится в жилом комплексе «Новая пристань». Он был возведен компанией «Ярус». В нем обустроены подземный и наземный паркинги.

Отдельно нужно сказать об интерьере. Его главная черта — особое внимание к созданию особой атмосферы, создающей условия для гармонии духа и тела. Как правило такой интерьер пронизан философией единения человека с природой.

Для отделки и части мебели в квартире на ул. Промышленная использованы преимущественно природные материалы: дерево, камень, текстиль. В ней нет бамбуковых панелей, обтянутых рисовой бумагой, зато есть масса других не менее важных деталей.

Так, в ванной комнате установлена раковина, выточенная из цельного камня. А в спальне стоит деревянная кровать со спинкой, имитирующей изгибы традиционных японских крыш иримоя-янэ. Стена над ней украшена элементами — деревянными плашками, стилизованными под монеты Син Канъэй цухо, выпускавшимися в Японии в XVIII веке.

На берегу Ковша в Барнауле продается квартира за 10 млн рублей.1 На берегу Ковша в Барнауле продается квартира за 10 млн рублей. «Авито».

Над спальным местом, на потолке висит подобие арт-объекта. В его центре прямо на потоке выведен иероглиф, который и на японском, и на китайском языках обозначает одно и то же — любовь.

Но все же главный отличительный признак японского стиля в интерьере является минимализм и прагматизм. В квартире на берегу Ковша есть и то и другое. Однако, из общей концепции выбивается синий диван с ярко-желтыми подушками. Но он является, скорее некоей исключительно российской изюминкой, которой при желании момент можно пренебречь в пользу стилистической чистоты.

Алтапресс

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