Алтапресс: От Барнаула до Рубцовска – никуда без пропуска. Как на Алтае стартовала «нерабочая неделя» и система QR-кодов

Минувший уикенд отметился началом так называемой нерабочей недели, объявленной в связи с ухудшением коронавирусной ситуации, а также введением системы QR-кодов, которые теперь необходимо предъявлять на входе в торговые центры. Корреспонденты altapress.ru прогулялись по ТЦ сразу в трех городах Алтайского края — Барнауле, Новоалтайске и Рубцовске. Рассказываем о наших наблюдениях.

В ТРЦ "Пионер". altapress.ru.

Барнаул

ТРЦ «Пионер»

30 октября корреспондент altapress.ru побывала в ТРЦ «Пионер». Говоря о том, как все было, она отмечает, что в торговый центр людей запускали только через центральный вход, у которого собралась небольшая толпа — на эскалатор пускали по QR-кодам.

В ТРЦ «Пионер». altapress.ru.

Слева от входа указатель — «Вход в ленту». Туда может пройти любой. Но из общего коридора в другие отделы не попасть — стоит охранник. Рядом стоит курьер Delivery Club — в руке у него тоже телефон.

«Не пускают никого. Сегодня я 4 раза ходил в „Галактику“ — и каждый раз охранник спрашивал код, хотя уже запомнил меня», — говорит он.

Рядом с людьми стоит девушка, которая снимает происходящее на телефон. «Я вчера сделала прививку, сегодня должен прийти код», — комментирует она происходящее. Хотя по правилам, указанным на Госуслугах, сказано, что код приходит в течение пяти дней после вакцинации.

Охранник сканирует мой код через телефон, спрашивает фамилию и имя, после этого пропускает.

В ТЦ открыты большинство, но не все отделы. В частности, закрыта химчистка, небольшой бутик с сумками. Зато открыт отдел с сувенирами.

На этажах для субботы довольно немноголюдно. В зале с фудкортом свободны практически все столики. Все отделы при этом работают.

В одном из магазинов одежды совсем немного людей. Иду на кассу с покупкой.

В ТРЦ «Пионер». altapress.ru.

— Сегодня у вас непривычно мало людей…

— Нам самим непривычно. Интересно, как будет дальше. Сами мы давно уже все привиты, с этим очень строго у нас, — говорит девушка-кассир. Она просит меня снова показать код, а также паспорт.

В «Ленту» попасть просто. На входе действительно не просят кода. Правда, одна женщина о чем-то спорила с охранником.

В ТРЦ «Пионер». altapress.ru.

— Сегодня первый день такой, очень нервный день, — почти нежно успокаивает он ее.

Захожу в магазин с товарами для животных. Там при покупке уже не спрашивают код и паспорт.

— А зачем? Вас же на входе проверили, вы в маске, — говорит продавец.

— Не жалуются люди?

— Жалуются те, кто в соседний отдел косметики заходил. Там на входе охранник снова проверяет код и паспорт тоже просит, — пояснила женщина.

В ТРЦ «Пионер». altapress.ru.

ТЦ «Первомайский»

В «Первомайский», что на проспекте Красноармейском, 58 корреспондент altapress.ru заявился утром 31 октября. И обрадовался: как и написано в указе губернатора, QR-код у входа в продовольственный отдел не спрашивали.

Двое мужчин со сканерами в жилетах лимонного цвета стояли на страже непродовольственных этажей торгового центра — подвального, третьего и четвертого. Но очередей не было. На этих этажах вообще посетителей не много.

После закупки продуктов корреспондент altapress.ru решил прогуляться по второму этажу, а заодно и проверить стражей на бдительность. Она оказалась на высоте — ничего не скажешь.

Проверив сканером QR-код, мужчина в жилете попросил показать документ с фото — можно любой, сказал он. Документа в сумке не нашлось — проход не открыли.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

Новоалтайск

ТРЦ «Парк!»

Здесь нет продовольственных магазинов и аптек, поэтому тут я решила показать QR-код. Охранники не пропускают без него.

Код отсканировали, не спросили документов. Только уточнили инициалы, которые я без проблем могла подглядеть в экране смартфона.

Многие показывали код, были те, кто разворачивались и уходили. Несмотря на то, что рядом висела отличная подсказка — список мест, куда в ТРЦ можно пройти без QR- кода: «Детский мир», «Эльдорадо», магазин оптики и несколько точек общественного питания. Ручкой дописан магазин чая.

В новоалтайском ТЦ «Парк». altapress.ru. В новоалтайском ТЦ «Парк». altapress.ru. В новоалтайском ТЦ «Парк». altapress.ru.

Через некоторое время спустился представитель «Детского мира» и попросил вычеркнуть их из списка — продавцы проверяют коды на кассе. То есть пройти можно, а купить ничего без справки нельзя.

У входа в книжный магазин висит объявление о проверке кодов, но по факту при мне и у меня их не проверяли.

Посетителей, как отмечают продавцы, обычное количество. Особенных заторов на входе нет, с кодами разбираются быстро.

В новоалтайском ТЦ «Парк». altapress.ru.

ТЦ «Альфа»

В ТЦ «Альфа» тоже проверяли QR-код. Без него я прошла в аптеку, а оттуда — спокойно и без препятствий в магазин обуви, где коды не проверяли.

А вот если бы я хотела так пройти в «Галамарт» — не получилось бы. Там коды проверяют и даже останавливают тех, кто желает прошмыгнуть мимо уверенным шагом.

Мне показалось, что посетителей сегодня в этом торговом центре даже больше, чем бывает обычно.

В новоалтайском ТЦ «Альфа». altapress.ru. В новоалтайском ТЦ «Альфа». altapress.ru. В новоалтайском ТЦ «Альфа». altapress.ru.

ТЦ «Ника»

В этом ТЦ посетители обходят охранника, как столб — прямо за ним находятся продуктовый супермаркет и аптека.

И все же выборочно он спрашивает, кто и куда направляется и проверяет коды.

В новоалтайском ТЦ «Ника». altapress.ru.

ТЦ «Флагман»

Здесь ждал сюрприз — объявление об открытой вакансии «Контролер QR-кодов». Попытки позвонить и узнать об условиях были тщетными — трубку так и не взяли.

Из самого объявления было ясно: опыт работы не нужен, главное быть ответственными.

Несмотря на то, что вакансия открыта без контролера вход не остался.

В новоалтайском ТЦ «Флагман». altapress.ru.

ТЦ «Локомотив»

В ТЦ «Локомотив» на входе сидел охранник с готовым для считывания смартфоном. Но работник и не спрашивал о том, куда движутся посетители.

Помимо «Марии-Ра», Fix Price и DNS, куда можно пройти без кода, на первом этаже есть еще магазин одежды. Впрочем, там код тоже не пригодился — его никто не потребовал.

В Fix Price без родителей не пропустили пару детей — все по предписаниям.

В новоалтайском ТЦ «Локомотив». altapress.ru.

Рубцовск

ТЦ «Радуга»

Прошедшая суббота для многих жителей Рубцовска прошла без привычных развлечений, а для бизнеса — без львиной доли потенциальных клиентов. В крупнейшем торговом центре «Радуга» ввели пропускной режим.

Корреспондент altapress.ru вместе с помощником отправился на разведку. Перед собой мы поставили две задачи: пройти по QR-коду и попытаться пробраться в ТЦ под предлогом посещения аптеки.

Отметим, в рубцовский торговый центр, в отличие от барнаульских, не стали загонять толпу охранников. На входе нас встретила лишь озабоченная девушка-сотрудница со смартфоном в руке. Она проверяла QR-коды посетителей через приложение-считыватель. Дело оказалось небыстрое, так как не все гости ТЦ знали, где искать QR-код. Образовалась небольшая очередь. В итоге, пока проверяли одних, другие просочились «зайцами».

В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru.

Помощника без вопросов пропустили в аптеку, и он оправился гулять по ТЦ. Я же осталась на входе дожидаться очереди. У меня проверили наличие QR-кода и паспорт. Сличать данные не стали, просто спросили имя и дату рождения.

Отправляюсь в ближайший отдел. Продавцы здесь пребывают в обреченном ожидании. Посетителей практически нет. А ведь многие работают за процент от продаж. В отделе рассказали, что в течение дня посетителей без «пропуска» приходилось весь день «заворачивать».

«Наш сосед только что не пустил шестерых. Если бы он этого не сделал, отдел бы оштрафовали», — отмечает один из продавцов.

В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru.

К слову, в ТЦ мы отправились в субботу вечером. Как правило, в это время здесь собирается едва ли не половина города. Сейчас — на удивление тихо и пусто. На обычно забитом до отказа фудкорте всего несколько человек, игровые зоны для детей пустуют. Гироскутеры и детские электромобили выстроились на «парковке». Без дела стоит даже детский паровозик, на котором маленьких посетителей катали по зданию ТЦ.

В то же время, встречались люди без масок, либо прикрывали защитой подбородки. Охранников мы не увидели. Продавцы и все пробравшиеся в «Радугу» люди, пользовались общими пространствами, в том числе туалетами. Но в сами отделы пускали только избранных — привитых жителей Рубцовска с QR-кодами.

Алтапресс