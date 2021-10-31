Алтапресс: Solaris и Lada столкнулись на диагональном пешеходнике в Барнауле
На пересечении ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле днем 30 октября столкнулись два легковых авто — Hyundai Solaris и Lada, сообщил «Инцидент Барнаул».
Авария на перекрестке ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"
Судя по характеру повреждений обоих автомобилей, произошел лобовой удар. На месте работали все экстренные службы.
О пострадавших не сообщается.
Ранее на этом перекрестке официально появился диагональный пешеходный переход.