Алтапресс: Solaris и Lada столкнулись на диагональном пешеходнике в Барнауле

На пересечении ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле днем 30 октября столкнулись два легковых авто — Hyundai Solaris и Lada, сообщил «Инцидент Барнаул».

Авария на перекрестке ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Судя по характеру повреждений обоих автомобилей, произошел лобовой удар. На месте работали все экстренные службы.

О пострадавших не сообщается.

Ранее на этом перекрестке официально появился диагональный пешеходный переход.

Алтапресс