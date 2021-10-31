ГОРНЯК22 01.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Solaris и Lada столкнулись на диагональном пешеходнике в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago

На пересечении ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле днем 30 октября столкнулись два легковых авто — Hyundai Solaris и Lada, сообщил «Инцидент Барнаул».

Авария на перекрестке ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Судя по характеру повреждений обоих автомобилей, произошел лобовой удар. На месте работали все экстренные службы.

О пострадавших не сообщается.

Ранее на этом перекрестке официально появился диагональный пешеходный переход.

Алтапресс

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