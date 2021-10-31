ГОРНЯК22 01.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Квартира с «усталым» лосем в набедренной повязке стала самым дорогостоящим съемным жильем в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago

Трехкомнатная квартира с ярким дизайном и площадью в 134 кв. м находится в жилом комплексе «Аквамарин» на ул. Приречная, 1. На сегодняшний день она держит пальму первенства среди жилья, сдаваемого арендаторам на длительный срок. Стоимость месячного проживания в ней составляет 100 тыс. рублей.

В Барнауле продается трехкомнатная квартира за 11,99 млн рублей, расположенная на ул. Приречная, 1. "Авито".

В середине августа этого года «трешка» с необычным дизайном и фигурой «усталого» лося в набедренной повязке была выставлена на продажу за 11,9 млн. рублей. Сегодня она возглавила ТОП самой дорогой арендной недвижимости.

Квартира полностью укомплектована. Она находится на 19 этаже, откуда открывается потрясающий вид на Обь. В квартире поработал дизайнер с богатой фантазией. Он наполнил пространство трехкомнатной квартиры не совсем обычными интерьерными решениями и арт-объектами.

Так, на одну из стен он «усадил» фигурку лягушки, а у перегородки из стеклянных блоков поставил статую понурого лося, одетого в набедренную повязку. Не исключено, что истукана часто используют в качестве вешалки.

К слову, у лося есть брат-близнец. Он когда-то украшал интерьер одного из ресторанов поселка Эстосадок, расположенного недалеко от Сочи.

Необычные арт-объекты квартиры на ул. Приречная, 1.1 Необычные арт-объекты квартиры на ул. Приречная, 1. «Авито».

Что касается «трешки», то в ее оформлении спокойно уживаются кирпично-металлический лофт, элементы конструктивизма, поп-арт и детали из этно-стиля. Чего только стоят ее потолки с объемными панелями, кругами и трубами.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Масштабные рейды по заведениям и ТЦ устроили в Барнауле

Алтапресс: Масштабные рейды по заведениям и ТЦ устроили в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago
В Барнауле проведи очередные межведомственные рейды по контролю за соблюдением антиковидных правил. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Антиковидные рейды. barnaul.org Проверяющие проконтролировали соблюдение масочного...
Алтапресс: В Алтайском крае ляжет снег и будет очень ветрено. Объявлено штормовое предупреждение

Алтапресс: В Алтайском крае ляжет снег и будет очень ветрено. Объявлено штормовое предупреждение

Горняк22
18 часов Ago
Холодная «штормовая» погода установится в Алтайском крае с 30 октября по 1 ноября. В следующие три дня региональный Гидрометцентр прогнозирует мощный ветер, гололед и появление снежного покрова....
Алтапресс: В очередь! Первый день QR-кодов в Алтайском крае отметился столпотворением в торговых центрах

Алтапресс: В очередь! Первый день QR-кодов в Алтайском крае отметился столпотворением в торговых центрах

Горняк22
18 часов Ago
Очередями в торговых центрах Барнаула отметился первый день работы системы пропуска по QR-кодам в Алтайском крае, которая введена указом губернатора. В ТЦ теперь...
Алтапресс: В Барнауле водитель сбил девушку на тротуаре, когда подъезжал к магазину

Алтапресс: В Барнауле водитель сбил девушку на тротуаре, когда подъезжал к магазину

Горняк22
2 дня Ago
В Барнауле водитель, подъезжая по тротуару к магазину на проспекте Комсомольском, сбил девушку, сообщает «Инцидент Барнаул». Девушку сбили на тротуаре в Барнауле. vk.com/incident22. ДТП...
Алтапресс: Барнаулец, купивший букет роз на «деньги банка приколов», получил «прикольное наказание»

Алтапресс: Барнаулец, купивший букет роз на «деньги банка приколов», получил «прикольное наказание»

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском крае осудили молодого человека, который купил цветы на шуточные деньги и со сдачи оставил продавщице 100 рублей на чай, сообщает региональная прокуратура. Парень....

Читать по теме:

ВТОПЕ: