Алтапресс: В очередь! Первый день QR-кодов в Алтайском крае отметился столпотворением в торговых центрах

Очередями в торговых центрах Барнаула отметился первый день работы системы пропуска по QR-кодам в Алтайском крае, которая введена указом губернатора.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

Так, днем 30 октября, один из корреспондентов altapress.ru побывала в ТРЦ «Пионер». По наблюдениям нашего журналиста, в торговом центре работал только центральный вход.

Сразу за дверями выстроилась очередь из посетителей — от людей, как и ожидалось, требовали предъявить необходимые для пропуска в ТЦ документы.

Справка

С 30 октября, чтобы попасть в торгово-развлекательные центры общественные места, нужен один из следующих документов:

действующий QR-код с сайта «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. А заменить его можно бумажной справкой о пройденной вакцинации;

QR-код , подтверждающий , что человек перенес коронавирус не раньше полугода назад;

подтверждающий что человек перенес коронавирус не раньше полугода назад; медотвод , который выдают пациентам с противопоказаниями к привике. А также приложенный к нему ПЦР-тест , полученный не раньше , чем за 72 часа.

На момент посещения корреспондентом ТРЦ были зафиксированы проблемы с доступом людей, у которых не было QR-кодов, в аптеку и за продуктами в гипермаркет «Лента».

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru. В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

По данным редакции altapress.ru, очереди и пробки из-за нового пропускного режима в ТЦ наблюдались и в других торгово-развлекательных центрах краевой столицы.

Надо отметить, что новые правила доступа людей в торговые центры уже сказываются на рынке труда. Например, в новоалтайском ТЦ «Флагман» уже появились объявления о вакансиях на должность контроллеров QR-кодов.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

Напомним, что с 15 ноября вход без QR-кодов также запретят в театры и кинотеатры, цирки и концертные залы; учреждения клубного типа; бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты; учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха; санатории и круглогодичные детские лагеря; объекты общественного питания.

Алтапресс