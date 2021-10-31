Алтапресс: В очередь! Первый день QR-кодов в Алтайском крае отметился столпотворением в торговых центрах
Очередями в торговых центрах Барнаула отметился первый день работы системы пропуска по QR-кодам в Алтайском крае, которая введена указом губернатора.
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.
Так, днем 30 октября, один из корреспондентов altapress.ru побывала в ТРЦ «Пионер». По наблюдениям нашего журналиста, в торговом центре работал только центральный вход.
Сразу за дверями выстроилась очередь из посетителей — от людей, как и ожидалось, требовали предъявить необходимые для пропуска в ТЦ документы.
Справка
С 30 октября, чтобы попасть в торгово-развлекательные центры общественные места, нужен один из следующих документов:
- действующий QR-код с сайта «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. А заменить его можно бумажной справкой о пройденной вакцинации;
- QR-код, подтверждающий, что человек перенес коронавирус не раньше полугода назад;
- медотвод, который выдают пациентам с противопоказаниями к привике. А также приложенный к нему ПЦР-тест, полученный не раньше, чем за 72 часа.
На момент посещения корреспондентом ТРЦ были зафиксированы проблемы с доступом людей, у которых не было QR-кодов, в аптеку и за продуктами в гипермаркет «Лента».
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru. В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.
По данным редакции altapress.ru, очереди и пробки из-за нового пропускного режима в ТЦ наблюдались и в других торгово-развлекательных центрах краевой столицы.
Надо отметить, что новые правила доступа людей в торговые центры уже сказываются на рынке труда. Например, в новоалтайском ТЦ «Флагман» уже появились объявления о вакансиях на должность контроллеров QR-кодов.
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.
Напомним, что с 15 ноября вход без QR-кодов также запретят в театры и кинотеатры, цирки и концертные залы; учреждения клубного типа; бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты; учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха; санатории и круглогодичные детские лагеря; объекты общественного питания.