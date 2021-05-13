ГОРНЯК22 13.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Мэрия Барнаула открестилась от обрезки молодых яблонь

Горняк22
12 часов Ago

Ни администрация Барнаула, ни подведомственный ей «Горзеленхоз» не имеет отношения к обрезке молодых яблонь на пр. Строителей, заявили в пресс-службе мэрии.

Деревья на пр. Строителей в Барнауле. Юрий Красильников

15 яблонь между домами № 21 и 25 на пр. Строителей обрезали до того, что они уже вряд ли вырастут. Внимание на это ранее обратили горожане.

Администрация Железнодорожного района, на чьей территории совершена обрезка, «не планирует возмещение насаждений в случае их гибели», пишет «Алтайская правда».

«Ранее сотрудники администрации обращались в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города с просьбой о возможности проведения работ по санитарной обрезке старых тополей, находящихся в том же сквере. Данные работы запланированы. Но обрезка молодых яблонь ни комитетом, ни „Горзеленхозом“ не производилась», — сказала председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Екатерина Андреева.

Администрация района направила запрос в полицию, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.

Алтапресс

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