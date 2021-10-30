Алтапресс: В Барнауле водитель сбил девушку на тротуаре, когда подъезжал к магазину
В Барнауле водитель, подъезжая по тротуару к магазину на проспекте Комсомольском, сбил девушку, сообщает «Инцидент Барнаул».
Девушку сбили на тротуаре в Барнауле. vk.com/incident22.
ДТП произошло в пятницу днем, 29 октября, в районе дома № 87 по проспекту Комсомольскому.
Как уточнили в барнаульской ГИБДД, водитель по тротуару ехал к магазину для погрузочно-разгрузочных работ.
«30-летний мужчина на грузовой машине Hyunda не выполнил условий, разрешающих движение задним ходом, и допустил наезд на 20-летнюю девушку, находившуюся на тротуаре», — рассказали в ведомстве.
Девушку с травмами госпитализировали в горбольницу № 1. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
Ранее в Барнауле автомобиль на пешеходном переходе сбил девушку, а она встала и пошла.