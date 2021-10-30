Алтапресс: Барнаулец, купивший букет роз на «деньги банка приколов», получил «прикольное наказание»

В Алтайском крае осудили молодого человека, который купил цветы на шуточные деньги и со сдачи оставил продавщице 100 рублей на чай, сообщает региональная прокуратура.

Парень. Розы Свидание. ССО

Напомним, в июле 2021 года житель Барнаула попросил в цветочном магазине срочно собрать ему недорогой букет, а после рассчитался билетом «банка приколов» с надписью «5000 дублей».

Позже парня задержали росгвардейцы и обнаружили еще несколько шуточных банкнот, причем немногим ранее он обманул продавщицу в другом цветочном киоске.

«Заказал букет из пяти роз и передал билет „банка приколов“ с надписью „5000 дублей“, получив в качестве сдачи 4200 рублей, из которых 100 рублей оставил женщине в качестве чаевых, после чего ушел с букетом и деньгами. Продавец почти сразу обнаружила, что купюра не является денежной, выбежала за покупателем, однако он уже уезжал на автомобиле», — рассказали в ведомстве.

Также уточнили, что барнаульца ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Молодого человека обвинили в мошенничестве.​​​ В суде он полностью признал вину.

Приговорили к 9 месяцам лишения свободы, однако реальный срок заменили условным. В течение 1 года 6 месяцев барнаулец не может менять место жительства, а также обязан каждый месяц приходить на проверку.

Алтапресс