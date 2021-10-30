ГОРНЯК22 30.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В центре Барнаула за 9,3 млн рублей продается большая черно-белая квартира с розовой спальней для принцесс

Горняк22
8 часов Ago

Трехуровневая квартира находится в трехэтажном таунхаусе на ул. Никитина, 142. Как утверждает автор объявления на «Авито», это спокойный район в центре краевой столицы. Перед домом собственная асфальтированная площадка и теплый гараж на цокольном этаже. Стоимость недвижимости — 54,6 тыс. рублей за «жилой квадрат».

В Барнауле за 9,29 млн рублей продается квартира с черно-белыми интерьерами. "Авито".

Площадь четырехкомнатной квартиры — 170 кв. м. На двух этажах разместились три изолированные спальни, большая кухня-гостиная с выходом на улицу, кабинет и санузел.

В цоколе оборудованы теплый гараж с автоматическими воротами, газовая котельная, гардеробное и помещение свободного назначения. Лестница между уровнями построена из бетона и отделана деревом. Под ней есть много места для хранения вещей.

Практически все помещения выполнены в едином стиле. Его можно отнести к современной классике, довлеющей к минимализму. Цветовая палитра лаконичная. Для интерьера были выбраны два основных цвета — черный и белый. Динамичности внутреннему пространству квартиры добавляют умело расставленные акценты.

Вне контекста выполнены две спальни — детская и спальня с кусочком природы на фотообоях. Детская комната явно сделана для маленькой принцессы.

В Барнауле за 9,29 млн рублей продается квартира с черно-белыми интерьерами.1 В Барнауле за 9,29 млн рублей продается квартира с черно-белыми интерьерами. «Авито».

Здесь правят бал оттенки бежевого, розового и фиолетового цветов. В центре внимания большое панно в виде сказочной кареты в окружении ярких бабочек.

«Отличное соотношение цена-качество для любителей комфорта и простора, сочетание квартиры и дома», — отмечает автор объявления.

Алтапресс

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