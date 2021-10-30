Алтапресс: Повысить цены на проезд в Барнауле предложили с 1 декабря

Власти Барнаула предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 1 декабря 2021 года, сообщают «Вести Алтай».

Общественный транспорт в Барнауле. Михаил Хаустов

Напомним, повысить стоимость проезда изначально предложили с 1 ноября, однако из-за тяжелой ситуации с ковидом данное решение отложили.

29 октября вопрос рассмотрели на заседании барнаульской гордумы. Председатель горкома по транспорту Антон Шеломенцев выступил с заявлением повысить цены с 1 декабря.

«С 1 декабря предлагается увеличить стоимость одной поездки на 3 рубля по единому проездному, проездному на электротранспорт и „электронному кошельку“, а также сохранить для городских льготников низкую плату: 8−13 рублей за поездку по льготным проездным для школьников и студентов. Максимальное увеличение на 5 рублей планируется только за разовую поездку, за оплату наличными средствами либо банковской картой», — пояснил Шеломенцев.

По его словам, повышение тарифов — вынужденная мера, поскольку общественный транспорт Барнаула находится в критическом состоянии, а действующая стоимость проезда не покрывает расходы.

Шеломенцев напомнил, что еще 3 года назад на линию выходило более 200 больших автобусов, а сейчас — не более сотни.

Накануне Общественная палата Барнаула единогласно поддержала повышение тарифов на проезд, но окончательное слово остается за главой города.

Ранее altapress.ru рассказал, зачем и на сколько повышают стоимость проезда в городском транспорте.

Алтапресс