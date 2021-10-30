ГОРНЯК22 30.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Пропуск по QR-кодам ввели в Алтайском крае. Что это значит

Горняк22
8 часов Ago

В субботу, 30 октября, по указу губернатора Виктора Томенко, в Алтайском крае начал действовать «режим QR-кодов». Куда жителей региона перестанут пускать без подтверждения вакцинации — в разборе altapress.ru.

QR-код. unsplash.com. 1 Куда жителям края запрещено ходить без QR-кодов?

С 30 числа без сканируемого кода, справки о вакцинации или перенесенном ковиде нельзя посещать торгово-развлекательные центры.

Чтобы попасть в общественные места, нужен один из следующих документов:

  • действующий QR-код с сайта «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. А заменить его можно бумажной справкой о пройденной вакцинации;
  • QR-код, подтверждающий, что человек перенес коронавирус не раньше полугода назад;
  • медотвод, который выдают пациентам с противопоказаниями к привике. А также приложенный к нему ПЦР-тест, полученный не раньше чем за 72 часа.

QR-код. Коронавирус.1 QR-код. Коронавирус. ССО. 2 Куда еще нельзя будет без QR-кода?

Позже, 15 ноября, вход без QR-кодов запретят:

  • театры и кинотеатры;
  • цирки и концертные залы;
  • учреждения клубного типа;
  • бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты;
  • учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха;
  • санатории и круглогодичные детские лагеря;
  • объекты общественного питания.

Добавим, что «пункты» питания (кроме тех, которые работают на вынос) обяжут соблюдать комендантский час. В них не будут осуществлять продажи с 23:00 до 06:00.

В аптеке.2 В аптеке. Анна Зайкова 3 Куда можно без QR-кода?

Без подтверждения вакцинации можно в:

  • аптеки;
  • продуктовые точки розничной торговли, с которыми заключены договоры на оказание услуг.

Алтапресс

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