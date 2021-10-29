ГОРНЯК22 30.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Порывистый ветер принесет в Алтайский край дожди с мокрым снегом

Горняк22
16 часов Ago

Погода заметно испортится в Алтайском крае в ближайшие двое суток, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Пара. Мокрый снег. CC0.

Так, в пятницу, 29 октября, в регионе будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +7…+12 градусов.

Ветер будет юго-западный 2−7 метров в секунду, но местами ожидаются порывы до 14 метров.

А вот в субботу, 30 октября, погода изменится. На большей части территории края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления.

Днем в регионе будет +3…+8 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду.

Алтапресс

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