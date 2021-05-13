ГОРНЯК22 13.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Актер Алтайского театра драмы стал заслуженным артистом России

Горняк22
12 часов Ago

Антон Кирков, ведущий мастер сцены Алтайского краевого театра драмы, удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ о присвоении звания подписал Владимир Путин.

Антон Кирков в роли Городничего. Дмитрий Лямзин.

Актер служит в театре уже 15 лет. Создал свыше 30 разнохарактерных образов. Сейчас Антон Кирков занят в половине спектаклей текущего репертуара. В 9 постановках он играет главные роли. Среди них — Иван Пашкин в спектакле «Два ангела, четыре человека», Голохвастов в комедии Михаила Старицкого «За двумя зайцами», Клягин в комедии «Феномены» Григория Горина, Петруччо в комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» и другие.

Антон Кирков родился 8 марта 1973 года в Барнауле. Окончил Барнаульское музыкальное училище по специальности «Актер драматического театра» в 1992 году. После начал работать в Молодежном театре Алтая. В труппе краевого театра драмы с 2006 года. Как отмечает Минкульт, он яркий драматический актер, представитель уважаемой актерской династии.

Алтапресс

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