ГОРНЯК22 30.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В пригороде Барнаула продается «скандинавский» дом, проект которого хотят повторить под Питером

Горняк22
16 часов Ago

Коттедж, площадью 160 кв. м., построен в селе Санниково Первомайского района на ул. 7-я Парковая, 21. Дом готов к чистовой отделке и любого дизайнерского решения для интерьера. Площадь участка под ним — 9 соток. Недвижимость оценили в 6,8 млн рублей.

В селе Санниково за 6,8 млн рублей продается коттедж в скандинавском стиле. "Авито".

Одноэтажный дом в скандинавском стиле отличается удобной планировкой. Большое пространство владельцы разделили на три больших спальни и кухню-гостиную. В нем также оборудованы две уборные. Полы — теплые.

Коттедж возведен из СИБИТа — одной из разновидностей ячеистого бетона одноименной торговой марки. Сверху стены покрыты декоративной штукатуркой.

Окна можно по праву считать изюминкой дома. Высокие оконные проемы повторяют простые и лаконичные формы фасада. Такой коттедж будет прекрасно гармонировать с природным ландшафтом.

Двускатная крыша — это тоже примета скандинавского подхода к домостроению. С такой кровли проще скатываться снегу. В случае с домом в Санниково, она покрыта металлочерепицей.

Кроме того, в коттедж уже проведены газ, свет, вода, а также Wi-Fi и телевидение.

К слову, в Ленинградской области нашелся брат-близнец первомайского дома. Визуализация проекта в точности повторяет рендеры уже возведенного коттеджа в 12 км от Барнаула.

Визуализация проекта дома в формирующемся коттеджном поселке в Ленинградской области.1 Визуализация проекта дома в формирующемся коттеджном поселке в Ленинградской области. «Авито». Визуализация проекта дома в формирующемся коттеджном поселке в Ленинградской области.2 Визуализация проекта дома в формирующемся коттеджном поселке в Ленинградской области. «Авито». Визуализация проекта дома в формирующемся коттеджном поселке в Ленинградской области.3 Визуализация проекта дома в формирующемся коттеджном поселке в Ленинградской области. «Авито».

Предполагается, что «ленинградский» вариант будет построен на участке в 10 соток в формирующемся коттеджном поселке Всеволожского района. В объявлении на «Авито» сказано, что его площадь будет составлять не меньше 220 кв. м.

В отличие от «скандинавского» дома из-под Питера, алтайский коттедж уже построен и готов к финальному этапу — чистовой отделке и заселению.

Алтапресс

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