ГОРНЯК22 30.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Алтайском крае вводят QR-коды. Что об этом думают читатели altapress.ru

Горняк22
15 часов Ago

QR-коды вводятся в Алтайском крае с 30 октября. С этого времени допуск в торговые и торгово-развлекательные центры в регионе будет осуществляться при предъявлении гражданами медотвода от прививки, либо QR-кода о вакцинировании или перенесенной коронавирусной инфекции.

QR-код. Коронавирус. ССО.

С 15 ноября эта практика расширится — и подобного рода документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, объекты общественного питания и пр.

На протяжении недели altapress.ru проводил опрос среди своих читателей, чтобы узнать, как посетители сайта относятся к введению QR-кодов.

Итоги опроса выглядят следующим образом:

  • Никаких проблем не вижу, у меня уже есть QR-код — 32,2%;
  • У меня нет QR-кода. Но мера правильная — буду оформлять — 4,1%;
  • Жили без QR-кодов и дальше проживем. Просто буду сидеть дома и все — 11,8%;
  • Это ужас! Неправильно делить людей на тех, у кого есть какой-то там код, и на тех, у кого его нет! — 51,9%.

Алтапресс

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