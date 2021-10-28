Алтапресс: Порывистый ветер и неповсеместный гололед обещают в Алтайском крае

Прохладную погоду с порывистым ветром прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 28 октября.

Ветер. СС0

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в крае будет преимущественно без осадков.

В утренние часы местами туман, изморозь, в предгорных районах на дорогах местами гололедица.

Дневные температуры составят +2…+7 градусов. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле также преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице +2…+4 градуса. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду.

Алтапресс