Алтапресс: И в брови, и в губы. Как барнаульский мастер перманентного макияжа красит людей раз и навсегда

Перманентный макияж начинали использовать женщины еще в 1900-х годах прошлого века. Наносили его тату-мастера. В 1920-х процедура стала популярна в Америке, а в начале 2000-х дошла и до Алтайского края. Тогда и начал осваивать новые «бьюти-фокусы» Марсель Фархутдинов, которого сейчас узнают не по лицу, а по рукам и «почерку». Он рассказал altapress.ru, как основал собственную студию в центре города, и сколько стоит татуировка, после которой можно на всю жизнь забыть про косметику.

Девушка. Макияж. ССО

От прогулов — к призванию

Марсель Фархутдинов родился в Нижневартовске, с детства хорошо рисовал и всегда хотел иметь дело с красотой. Поэтому решил поступать в местный университет на художественную специальность. Учеба давалась легко, и после получения первого диплома юноша продолжил обучение, собирался стать дизайнером интерьеров.

Правда, тогда герой еще не знал, что его профессия в итоге никак не будет связана с обоями и коврами.

Марсель Фархутдинов,

мастер перманентного макияжа,

основатель студии «Перманент»:

В то время во втором вузе было много интересных творческих предметов. А вот непрофильные — история, экономика и прочие — меня не интересовали, и я их частенько прогуливал. Потому трижды бросал вуз и столько же раз восстанавливался. В конце концов, вторую «вышку» так и не получил.

После учебы, признается с улыбкой герой, кем только ни работал. Художник-оформитель в театре кукол и дизайнер в газете — только часть тех профессий, в которых мужчина успел себя попробовать.

Марсель Фархутдинов. Предоставлено altapress.ru.

Однако «свое» найти не удавалось. Зарплата тоже не устраивала. «Только получил — уже потратил», — вспоминает Марсель.

К тому же, гештальт по поводу второго образования закрыт не был. Тогда собеседник понял, что ему нужны курсы. Направление выбрал, как и мечтал, творческое — перманентный макияж. В 2009 году эта процедура еще только завоевывала женские сердца и кошельки.

Справка

Перманентный макияж — процедура, во время которой в верхние слои кожи вводится пигмент. В результате на нужном участке лица (брови, губы, веки) появляется несмываемый макияж. Со временем, когда клетки кожи обновляются, пигмент становится более тусклым. Тогда требуется коррекция.

Марсель Фархутдинов,

мастер перманентного макияжа,

основатель студии «Перманент»:

Как-то раз одна моя знакомая, у которой был свой салон красоты, рассказала мне про татуаж. Я сразу загорелся этой мыслью и стал искать преподавателя.

Макияж. Кисточки. СС0

Чтобы заработать 30 тыс. рублей на обучение у известного в те годы «перманентщика», Марсель пошел в казино и решил испытать удачу. Испытание прошло успешно, и будущий мастер стал осваивать новый навык.

«Учеба длилась шесть дней. Три дня теории и три — практики. Было интересно, но я понимал, что знания поверхностные. Поэтому хотел осваивать искусство перманентного макияжа дальше», — говорит мужчина.

Поиски и находки

Так Фархутдинов стал проходить один курс за другим у «татуажных» гуру в разных городах России. Образовательный процесс отнимал много времени, сил и средств. Но в то же время давал самое важное — понимание, что перманентный макияж — действительно то, что нужно.

Наносить «вековой» макияж первым клиенткам собеседник начал только через полгода в одном из нижневартовских салонов. Специалист вспоминает: «Приступать раньше было страшно, даже руки тряслись. А девочки-коллеги помогали брови по трафарету рисовать».

Девушка. Макияж. Изображение katyandgeorge с сайта Pixabay

Однако, со временем ушел и страх, клиентов стало так много, что в родном городе Марселю стало тесно. И в 2016 году он переехал в Барнаул. Новый город выбрал быстро и не ошибся.

Марсель Фархутдинов,

мастер перманентного макияжа,

основатель студии «Перманент»:

Я однажды был в Барнауле проездом. К тому же, здесь у меня живут друзья. То есть, на момент переезда у меня уже были знакомые люди — тоже большой плюс. Приехав, я сразу понял, что тут есть, куда двигаться. В Горный я вообще влюбился. Природа покорила меня. Со времен переезда бываю там почти каждый месяц. Эти путешествия — мой любимый вид отдыха.

Первыми барнаульскими площадками стали сразу два салона, в которых мужчина трудился без выходных, с девяти утра до девяти вечера. Один специализировался на тату, другой — на бьюти-процедурах. В первом Фархутдинов «бил» татуировки. Понимал, что на перманентный макияж сюда вряд ли придут, хотя случаи были. Однако эта работа не приносила должного морального и материального удовлетворения мастеру.

Марсель Фархутдинов. Предоставлено altapress.ru.

В другом месте, наоборот, очереди выстраивались только на татуаж и только к Марселю. За один рабочий день специалист мог заработать среднюю месячную зарплату по региону. Некоторые люди даже думали, что его необычные для Сибири имя и фамилия — псевдоним для пиара и раскрутки салона.

Были также, по словам собеседника, «забавные теории» о том, что раз мужчина занимается макияжем, значит он нетрадиционной ориентации. Над этим мастер только смеялся. «Я считаю свою принадлежность к сильному полу только преимуществом в работе. Ведь мужской взгляд часто помогает подобрать подходящий макияж для клиентки».

Кстати, в начале своего барнаульского пути герой встретил свою будущую жену Инну. Она тоже работала мастером в салоне. Свадьбу сыграли быстро и с тех пор делают людей красивее вместе.

Макияж. CCO

Сами себе хозяева

Постепенно супругам стало понятно, что пора открывать собственное дело и уходить из найма. После долгих поисков того самого места, наконец нашлось просторное светлое помещение в офисном комплексе на площади Баварина.

Сейчас в голову не приходит мысль, что здесь когда-то были только «голые» стены. С первых шагов гостя окутывает манящий запах масел, кофе-машина ждет своего часа, чтобы угостить латте или капучино. А девушка с картины на стене одним взглядом просит остановиться и рассмотреть все ее краски. Меня же хозяин любезно усаживает на диван и угощает крепким чаем со сладостями.

«А сам я не ем! Это только для гостей», — шутит Марсель, отказываясь составить мне компанию в чаепитии. Рядом с вазой, полной конфет, шоколада и орехов, еще одна — с белыми розами. Все пропитано ароматами красоты.

Косметика CCO

Неподалеку от дивана видна открытая дверь в комнату, полную солнечного света. Там стоит большая черная кушетка и самый главный (после мастера) «житель» студии — аппарат для перманентного макияжа. Он похож на старшего брата татуировочной техники. Только более аккуратный и продвинутый. Ведь татуаж — это более щадящий вид татуировки, предназначенный для верхних слоев кожи.

Виды пигментов для перманентного макияжа

Органические: отличаются насыщенностью оттенков, высокой стойкостью и долговечностью.

Неорганические: характеризуются более приглушенной палитрой оттенков, высокой вероятностью инверсии цвета.

Гибридные: классифицируются как стойкие, насыщенные. Легко поддаются коррекции и не переходят в нежелательные оттенки.

И все же, прежде красивых интерьеров, мощных «гаджетов» и даже вкусного кофе — профессионализм мастеров студии. Чтобы указать на него, в салоне есть целая полка. На ней стоят грамоты, сертификаты, кубки и медали с разных конкурсов и соревнований по татуажу, в которых участвовал Фархутдинов. Однако свободное место на стене почета все еще имеется: «Вот ни разу еще не занимал первое место. Нигде. В лучшем случае, второе. Надо бы в следующий раз поднажать», — сокрушается мужчина.

Макияж. Косметика ССО

Некоторые говорят об участии в международных чемпионатах. Как правило, чем выше уровень конкурса, тем выше на него расходы. На все расходы, от дороги до наставника, который не только поддержит, но и поможет подтянуть все неидеальности, иногда уходит по 100 тыс. рублей.

Сам Фархутдинов тоже дает индивидуальные мастер-классы по перманентному макияжу для действующих мастеров сферы красоты. Урок длится один день и стоит как приличный поддержанный айфон предпоследней модели.

Что касается клиентов, их у мастера по пять человек в день. Любопытно, что это не только жители Барнаула и Алтайского края, но и других городов страны. Также к Фархутдинову приезжают клиенты из Америки, Германии, Турции, Греции, Кипра. Все они когда-то переехали из России, но за красотой приезжают в Барнаул.

Косметика ССО

Среди посетителей встречаются и мужчины. Они хотят подчеркнуть межресничную область. Женщины отдают предпочтение «вечным» бровям и губам. Первая процедура стоит 12−15 тыс. рублей. Через месяц требуется коррекция за половину первоначальной стоимости.

Еще примерно через полгода нужна вторая корректирующая процедура. Как правило, после этого макияж остается на лице клиента навсегда. В редких случаях требуется третий сеанс. Однако изменится ли яркость пигмента с течением времени зависит от особенностей кожи и иммунитета каждого человека.

В моде — естественность

Как и на «кратковременный», на перманентный макияж тоже существует мода. На данном этапе она максимально лояльна к своим последователям, так как ее главное требование — натуральность.

Бронзер. Макияж. ССО

Марсель Фархутдинов,

мастер перманентного макияжа,

основатель студии «Перманент»:

В каждом из нас от природы уже есть все, чтобы быть красивыми. Просто иногда бывают ситуации, когда нужно добавить цвета. Подчеркнуть истинные достоинства, а не создать искусственную нелепость на лице. Я помогаю клиенту лишь увидеть и выделить, что он уже имеет. С некоторыми иногда приходится спорить. Например, когда девушка показывает эскиз бровей, но не своих, а какой-то модели с обложки. Из этого вряд ли выйдет что-то хорошее. Потому что качественная работа должна быть индивидуальной.

Алтапресс