Алтапресс: Крупный холдинг строит в Алтайском крае золотоизвлекательную фабрику на 110 рабочих мест

«Артель старателей «Поиск» строит в Краснощековском районе золотоизвлекательную фабрику, сообщил глава района Александр Бобрышев в ходе отчета о развитии территории на заседании регионального правительства 26 октября. Ввод объекта позволит предприятию существенно увеличить производство золота и создать новые рабочие места.

Акимовка, Краснощековский район. Надежда Маскальченко, "ВКонтакте"

Плюс 110 рабочих мест

Дочерняя компания полиметаллического холдинга «Селигдар» — «Артель старателей Поиск» — добывает рудное золото на Мурзинском месторождении (бывшем Демидовском руднике). Это самый крупный работодатель Краснощековского района.

Работает здесь около 300 человек. 98 из них — жители района, остальные — приезжие из других регионов, которые трудятся вахтовым методом, рассказал Александр Бобрышев. В числе вахтовиков, в частности, высококвалифицированные специалисты. И какая-то часть приезжих даже покупают в районе жилье.

По словам главы района, ввод в действие золотоизвлекательной фабрики, которая в настоящий момент строится, приведет к созданию 110 новых рабочих мест.

Александр Бобрышев, глава Краснощековского района. Altairegion22.ru

Плюс 300 кг золота

И все же в целом об инвестпроекте строительства фабрики в публичном доступе информации немного. О планах строительства «Селигдар» рассказал в 2019 году.

«Строительство обусловлено тем, что в недрах остались запасы первичной упорной руды, золото из которых может быть извлечено только на фабрике. К разработке проектной документации был привлечен Горно-геологический проектный институт (Москва). Строительство будет проходить в два этапа и продлится в течение двух лет», — сообщала пресс-служба холдинга (цитируем по страничке компании в «Одноклассниках» — Прим. ред.).

В отчете холдинга за 2020 год сообщается: на Мурзинском месторождении появится установка по переработке кварц-карбонатных руд. Она позволит дополнительно получать до 300 кг золота в год и продлить работу объекта. Для сравнения: в 2020 году, по данным правительства Алтайского края, «АС «Поиск» добыла 644,9 килограммов золота.

Строительство золотоизвлекательной фабрики на Мурзинском месторождении. Altairegion22.ru

Общая стоимость проекта фабрики — 560 млн рублей, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2021 года, также сообщалось в отчете-2020. Будет ли завершено строительство в третьем квартале, пока неясно. В соцсети холдинга объявлено о найме персонала на «АС Поиск».

Специалисты требуются, в частности, и на золотоизвлекательную фабрику.

Перспектива более чем на 20 лет

Александр Бобрышев в ходе отчета перед губернатором рассказал также, что в 2021 году объемы добычи золота «Артелью старателей Поис» несколько замедлились из-за претензий надзорного ведомства.

«Мы там немножко превышали лимиты по добыче, но вопрос решен», — сказал он, объяснив также, что к концу 2021 года предприятие намерено выйти на уровень прошлого 2020-го.

Краснощековский район. ВК: Краснощековский район.

Кроме того, по словам главы, в июле 2021 года «АС «Поиск» выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Курьинском участке. Лицензия приобретена за 32,2 млн рублей и предоставлена на 25 лет. Прогнозные ресурсы рудного золота на этом участке оценены в количестве 10,1 тонн, сообщал «Коммерсантъ».

Это — стабильная работа предприятия больше чем на 20 лет, — сказал глава района.

Ранее altapress.ru рассказывал, что другая компания, добывающая рудное золото, — «Золото Курьи», вышла из процедуры банкротства, арбитраж утвердил мировое соглашение между компанией и ее кредиторами.

Мурзинское месторождение. seligdar.ru

Что известно про «Артель старателей Поиск»

Зарегистрирована в селе Акимовка Краснощековского района.

В 1996 году получила лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения , разведки и добычи руд на Мурзинских месторождениях.

разведки и добычи руд на Мурзинских месторождениях. Месторождение находится в западной части Краснощековского района.

Дочерняя компания публичного акционерного общества ( холдинга) «Селигдар».

холдинга) «Селигдар». В «Селигдар», созданный в 2008 году , входит тринадцать компаний , специализирующихся на добыче золота и олова , за 9 месяцевпредприятия холдинга произвели 5 420 кг золота и 2079 тонн олова.

входит тринадцать компаний специализирующихся на добыче золота и олова за 9 месяцевпредприятия холдинга произвели 5 420 кг золота и 2079 тонн олова. ПАО «Селигдар» занимает 11-е место в рейтинге крупнейших золотодобывающих компаний РФ , составленном Союзом золотопромышленников России.

составленном Союзом золотопромышленников России. Выручка «Артели старателей Поиск» в 2020 году — более 2 млрд рублей , чистая прибыль 512 млн , уплаченные налоги — 262,6 млн.

чистая прибыль 512 млн уплаченные налоги — 262,6 млн. В 2020 году на Мурзинском месторождении ( находится вблизи села Акимовка) добыто 644,9 кг золота.

находится вблизи села Акимовка) добыто 644,9 кг золота. Добыча золота ведется по технологии кучного выщелачивания , способ добычи — открытый.

Источники: Отчет ПАО «Селигдар» за 2020 год, правительство края, портал ФНС «Прозрачный бизнес».

Алтапресс