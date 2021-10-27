Алтапресс: Барнаулец убил друга и попытался зарезать мать, но женщина выжила после 11 ударов ножом

В Алтайском крае мужчину отправили на 13 лет в колонию строгого режима за убийство товарища и покушение на убийство его матери, сообщает региональный СК.

Кровь. Нож СС0

36-летний неоднократно судимый житель Барнаула в марте 2021 года пришел в гости к товарищу. Вместе алкоголем скрасили ночь.

«В ходе возникшей ссоры гость нанес ножевое ранение в область грудной клетки хозяину квартиры. От полученной травмы мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

После этого барнаулец заметил, что в квартире также находится мать товарища, которая может сообщить в полицию о произошедшем.

Мужчина нанес ножом женщине не менее 11 ударов в область жизненно важных органов и скрылся, уверенный в ее смерти.

Однако через несколько часов 55-летняя женщина пришла в сознание и сообщила о преступлении. В больнице ей оказали необходимую помощь.

Барнаулец вину не признал, зато ее признал суд и на 13 лет отправил рецидивиста в колонию строгого режима.

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Алтапресс