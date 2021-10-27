Алтапресс: Резкое похолодание пришло в Алтайский край

Период похолодания пришел в Алтайский край — днем в среду температура воздуха в регионе не поднимется выше +7 градусов.

Осень. Дождь. СС0

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, местами по югу и востоку края 27 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления.

Днем в регионе будет +2…+7 градусов. Ветер западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха в краевой столице +4…+6 градусов. Ветер западный, 4−9 метров в секунду.

Алтапресс