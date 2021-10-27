ГОРНЯК22 27.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В историческом здании Барнаула продается дизайнерская квартира с мраморным камином и образованными соседями

Горняк22
2 часа Ago

Четырехкомнатная квартира находится в доме с мозаикой «Небо Родины» на пр. Ленина, 35. Это памятник градостроительства и архитектуры краевой столицы, внесенный в реестр объектов культурного наследия. Площадь квартиры — 104,3 кв. м, цена — 7,8 млн рублей. По уверению автора объявления на сайте «Циан», в ней тепло и не слышно соседей.

В Барнауле за 7,8 млн рублей продается квартира в доме с мозаикой "Небо Родины". "Циан".

Светло-голубая сталинка с мозаикой «Небо Родины» — одна из визитных карточек Барнаула. Она была построена в 1939 году по проекту архитектора А. Боброва.

В 1941-м здесь поселились офицеры Лепельского артиллерийско-минометного и Барнаульского военно-пехотного училищ. А народная молва гласит, что здесь когда-то жили еще и сотрудники КГБ, а также большие чиновники.

Дом до сих пор иногда зовут «генеральский». Как отмечается в объявлении, сейчас здесь живут образованные и интеллигентные барнаульцы.

«В подъезде восемь квартир, по две на этаже, всего 24 квартиры в доме. Соседи образованные и порядочные люди — преподаватели, доктора и ученые», — подчеркивает автор объявления.

Жилое здание возведено из кирпича, поэтому стены здесь довольно массивные — толщиной не меньше 1 м, поэтому дом хорошо сохраняет тепло, да и соседей не слышно.

В подъезде широкие лестничные пролеты и винтажные перила. Это добавляет дому непередаваемый питерский флер.

В Барнауле за 7,8 млн рублей продается квартира в доме с мозаикой &quot;Небо Родины&quot;.1 В Барнауле за 7,8 млн рублей продается квартира в доме с мозаикой «Небо Родины». «Циан».

Окна квартиры выходят на две стороны дома. Благодаря этому создается эффект визуального увеличения и без того большого пространства недвижимости.

В помещениях квартиры выполнен дизайнерский ремонт в классическом стиле. В алом кабинете установлен мраморный камин.

Новому хозяину останется встроенная мебель и гараж, расположенный на придомовой территории.

Алтапресс

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