Алтапресс: Почувствовать любовь. В Барнауле состоится премьера спектакля со слабослышащими актерами

Премьера инклюзивного спектакля «Валентин и Валентина», созданного по пьесе Михаила Рощина, пройдет в Барнауле 27 октября. В постановке задействованы актеры регионального отделения Всероссийского общества глухих и театральной мастерской Homo Аrtisticus. «Афиша» расскажет, почему спектакль будет интересен всем — кто знает и не знает язык жестов.

В Барнауле поставили спектакль с инклюзивными актерами Дарья Беркетова

Научились петь жестами

Идея постановки нетрадиционного спектакля принадлежит представителям регионального отделения Всероссийского общества глухих. Им захотелось принять участие во всероссийском театральном конкурсе «Территория жеста», где выступают люди с различными нарушениями слуха.

В Барнауле поставили спектакль с инклюзивными актерами Дарья Беркетова

Но в региональном обществе глухих не было театрального отделения — в основном там ставили эстрадные номера с жестовым пением. Поэтому они решили обратиться в театральную мастерскую Homo Аrtisticus Алтайского госуниверситета.

«Мы сразу согласились, потому что для нас это был новый бесценный опыт работы с инклюзивными артистами. Для постановки хотелось взять максимально простую историю — и выбор пал на пьесу „Валентин и Валентина“ Михаила Рощина. Как правильно подметила наш режиссер Елена Дрюк, все проблемы в ней от того, что люди просто не умеют слышать друг друга», — рассказал руководитель театральной студии Кирилл Скобелин.

Руководитель театральной студии Кирилл Скобелин Дарья Беркетова

История Валентина и Валентины проста и злободневна — двое полюбили друг друга, а родители — против.

«Проблема актуальна и по сей день. По сути, Валентин и Валентина — это Ромео и Джульетта XXI века» — считает Кирилл Скобелин.

В спектакле принимают участие три слабослышащих артиста и четыре актера мастерской. Последние научились жестовому пению — это специальная сценическая форма исполнения, когда руками до зрителей доносится смысл и слова песни, а мимикой и пластикой — ее эмоциональный настрой.

В частности, в спектакле Homo Аrtisticus жестовым пением будет исполнена популярная молодежная композиция «Зима в сердце» певицы Моя Мишель.

Создатели обещают, что история Валентина и Валентины будет понятна любому зрителю — рассказывать ее будут с помощью жестов, голоса, музыки, видеопроекции и так далее.

Язык любви понятен всем

Как и в любой постановке, здесь важно показать не просто эмоции, а именно жизнь каждого героя.

«В первую очередь меня привлекла главная героиня Валентина. Она хочет, чтобы ее по- настоящему любили, и хочет по- настоящему полюбить сама. Героиня разрывается между семьей и Валентином», — делится эмоциями Лера Жуйко, актриса из регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Режиссер театральной студии Елена Дрюк Дарья Беркетова

«Слабослышащим актерам сначала было непросто, ведь они воспринимают фактуру через чтение, и поэтому специально для них сокращался материал. Сначала мы думали, что будет нужен переводчик. Но уже на первой репетиции удалось создать свой язык: смесь жестов и речи. Все старались найти вот этот коннект. Берясь за постановку, я понимала, что в процессе репетиций мы придем к какому-то „своему“ языку. Уже с первой встречи этот способ общения начал выстраиваться и, на мой взгляд, особых трудностей и проблем с пониманием друг друга не было», — рассказала режиссер постановки Елена Дрюк.

Первыми спектакль увидят барнаульские зрители. Затем — московские: всероссийский фестиваль «Территория жеста» будет проходить в столице со 2 по 6 ноября.

В Барнауле поставили спектакль с инклюзивными актерами Дарья Беркетова

Где и когда посмотреть

В Барнауле спектакль пройдет 27 октября в 19:00 в одном из корпусов АлтГУ (пр. Социалистический, 68). Вход свободный. 0+

Дарья Усова

Алтапресс